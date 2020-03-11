Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является социальным государством, и все наши шаги подтверждают это

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является социальным государством, и все наши шаги подтверждают это.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на первом заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва.

"Социально ориентированный пакет, реализованный по моей инициативе только в прошлом году, охватывает 4,2 миллиона человек. Регулярное повышение минимальной заработной платы, минимальной пенсии, конечно, требует большого экономического источника, и мы его создаем. Происходящие в нашей стране процессы, связанные с прозрачностью, процессы, направленные против теневой экономики, усиливают наши экономические возможности, расширяет налоговую базу, наносят серьезный удар по теневой экономике. Поэтому все эти вопросы, конечно, должны находиться в центре внимания в законодательстве", - подчеркнул глава государства.

По его словам, в целом, деятельность парламента, связанная с социальной сферой, должна быть очень активной. "Эта сфера для нас, как и всегда, тоже приоритетная. Как я уже отметил, в прошлом году были предприняты важные шаги, они будут продолжаться и в нынешнем году. В частности, предусматриваются дополнительные средства для поддержки государством малообеспеченных семей. Увеличивается число семей, охваченных адресной социальной помощью, по моему указанию там вносятся поправки в соответствующую методологию, так как прежняя не отражала реальности, увеличивается и сумма, предоставляемая каждой семье. Вынужденным переселенцам в этом году будет предоставлено 7 тысяч квартир, это - рекордный показатель. Семьям шехидов планируется предоставить 1500 квартир, это тоже рекордный показатель. В прошлом году было предоставлено 934 квартиры", - заявил Президент Ильхам Алиев.