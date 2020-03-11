Будут сняты видеофильмы об азербайджанских эмигрантах - госкомитет

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по работе с диаспорой приступил к новому проекту, посвященному деятельности азербайджанских эмигрантов, сообщает в среду Trend со ссылкой на комитет.

В рамках проекта будут сняты и презентованы видеоматериалы о жизни и деятельности азербайджанских эмигрантов, которые с начала прошлого века проживали в различных странах мира.

Проект стартовал с презентации рассказов о жизни наших соотечественников в Турции.

Текст видео принадлежит автору исследований об эмигрантах, главному редактору исторического журнала "Çapar", докторанту Стамбульского университета Дильгаму Ахмеду.

Отметим, что жизнь эмигрантов имеет серьезное значение для изучения истории азербайджанской диаспоры. Среди эмигрантов были политики, литераторы, юристы, поэты и лица, преуспевшие в других областях. Они боролись за независимость Азербайджана в странах, в которых жили, и в то же время добивались значительных успехов в сферах своей деятельности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов)