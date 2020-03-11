Избраны председатель и зампред Счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Сегодня проведено заседание Счетной комиссии Милли Меджлиса(парламент) Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, на заседании избраны председатель и заместитель председателя Комиссии.

На должность председателя избран Фаттах Гейдаров, а его заместителем - Михаил Забелин.

Счетная комиссия парламента утверждена в нижеуказанном составе:

1. Аллахвердиев Эльнур Марат оглу,

2. Алиев Рауф Асиф оглу,

3. Гаджиев Эмин Меджид оглу,

4. Гейдаров Фаттах Самед оглу,

5. Гусейнова Севиндж Амирахмед гызы,

6. Велиева Садагат Сулейман гызы,

7. Забелин Михаил Юрьевич.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)