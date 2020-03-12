ВС Армении подвергли обстрелу позиции Отдельной общевойсковой армии Нахчывана - минобороны

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции Отдельной общевойсковой армии Нахчывана.

Как сообщили в четверг Trend в минобороны, ВС Армении с утренних часов грубо нарушали режим прекращения огня, обстреливая позиции Отдельной общевойсковой армии Нахчывана.

В основном позиции Отдельной общевойсковой армии были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок с позиций противника, расположенных на склоне гор Тежгар и Багарсыг на территории Араратского района Армении.

Личный состав Отдельной общевойсковой армии принимает решительные ответные меры. Расследуются последствия обстрела.

В настоящее время оперативная ситуация под контролем ВС Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)