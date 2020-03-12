Замминистра экономики Азербайджана освобожден от должности

БАКУ/Trend/ - Замминистра экономики Азербайджана Ширзад Абдуллаев освобожден от должности, сообщает в четверг Trend.

Распоряжение об этом подписал Президент Ильхам Алиев.

Отметим, что Ширзад Абдуллаев родился 16 октября 1970 года в Агдашском районе, где окончил и среднюю школу.

Служил в войсках противовоздушной обороны.

Абдуллаев был назначен заместителем министра в июне 2018 года.

До этого назначения был исполнительным директором Национального фонда поддержки предпринимательству при министерстве экономики (ныне Фонд развития предпринимательства).

Распоряжениями Президента Азербайджана от 12 ноября 2012 и 21 октября 2014 годов был награжден медалями «За отличие на государственной службе» и «Терегги».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)