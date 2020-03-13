Погранслужба Азербайджана: Пресечена очередная провокация армянских ВС

БАКУ /Trend/ - Продолжаются провокации армянских ВС на государственной границе Азербайджана с Арменией.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе Государственной пограничной службы Азербайджана, с 11:45 13 марта со стороны подразделений армянских ВС, дислоцированных близ сел Беркабер, Лалагух и Севкар Иджеванского района Армении, начался интенсивный обстрел из крупнокалиберного оружия жилых домов и гражданского транспорта в селе Аббасбейли Газахского района Азербайджана.

Вражеская провокация была пресечена, огневые точки боевых позиций ВС Армении, из которых подвергался обстрелу азербайджанский населенный пункт, были подавлены ответным огнем.

Оперативная обстановка находится под полным контролем погранично-боевых пунктов ГПС Азербайджана.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев)