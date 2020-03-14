Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание

БАКУ /Trend/ - 14 марта на Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с заместителями министра обороны, командующими видами войск, начальниками главных управлений, управлений и служб министерства, командирами воинских объединений, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

К совещанию посредством видеосвязи также были привлечены командиры и другие должностные лица соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне.

Министр обороны, еще раз напомнив участникам совещания выступление Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва, довел до внимания ряд поручений в связи с продолжением реформ, проводимых в азербайджанской армии под руководством главы государства, и решением предстоящих задач. На совещании генерал-полковник Гасанов особо отметил важность воспитания личного состава в боевом духе, в духе преданности Родине, государству и Верховному главнокомандующему, верности национально-нравственным ценностям, в духе патриотизма и привязанности к национальным корням, а также отметил важность укрепления воинской дисциплины. Генерал-полковник Гасанов, анализируя оперативную обстановку на линии фронта, дал приказ командно-начальствующему составу применять необходимые силы и средства с целью немедленного пресечения вероятных провокаций противника, обеспечить безопасность личного состава, уделить особое внимание качеству мероприятий боевой подготовки, проводимых в воинских частях, в частности в передовых подразделениях, для повышения уровня интенсивной боевой подготовки, принять соответствующие меры по повышению бдительности военнослужащих, заступающих на боевые дежурства, а также расширить возможности материально-технического обеспечения подразделений.

Говоря об итогах широкомасштабных командно-штабных учений, проведенных в азербайджанской армии в начале текущего месяца, министр обороны отметил важность применения в мероприятиях боевой подготовки самых современных методов управления.

Министр подчеркнул, что изучение боевого опыта Вооруженных сил Турции и внесение его в план подготовки нашей армии, проведение взаимного обмена опытом в рамках двустороннего военного сотрудничества, а также закупка современного вооружения, военной техники и оборудования турецкого производства будут и впредь продолжены.

Министр обороны поинтересовался процессом перевода вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации во всех воинских частях и подразделениях, готовностью военных объектов, в том числе состоянием полосы обороны и инженерных сооружений после завершения зимнего периода, дал соответствующие указания.

Касаясь превентивных мер, проводимых в стране с целью предупреждения вероятности заражения сезонными инфекционными заболеваниями и коронавирусной инфекцией, Закир Гасанов потребовал усилить соответствующие медицинские и санитарно-эпидемиологические мероприятия в воинских частях.

Министр еще раз дал указания в связи с продолжением в усиленном режиме дезинфекционных работ в воинских частях и учреждениях, периодическим просвещением личного состава, а также в связи с уделением повышенного внимания соблюдению правил личной гигиены, ограничением проведения массовых мероприятий и временным приостановлением встреч с родителями.

В завершение совещания министр обороны дал руководящему составу ряд поручений в связи со служебной и боевой деятельностью.

(Текст: Кямаля Сеидова)