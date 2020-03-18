Экономика Азербайджана стоит на пороге нового этапа развития - эксперт

БАКУ/Trend/ - Динамика развития ненефтяного сектора экономики Азербайджана за последние годы и по сей день позволяет нейтрализовать негативное влияние последних глобальных явлений.

Об этом сказал Trend кандидат экономических наук, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев.

По его словам, для Азербайджана в рамках курса на снижение объемов добычи нефти в долгосрочной перспективе низкие мировые цены на нефть невыгодны: «Именно поэтому страна выступала за продление до конца 2020 года сделки по ограничению добычи нефти с дополнительным сокращением на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Несмотря на постепенное снижение зависимости экономики Азербайджана от доходов нефтяного сектора, доходная часть бюджета страны пока еще в значительной степени подвержена влиянию волатильности мировых цен на энергоресурсы.

Однако современная конъюнктура мировой экономики диктует необходимость снижения роли нефтяного сектора Азербайджана. Таким образом, основной задачей экономики Азербайджана становится недопущение отставания страны от ведущих зарубежных стран. В первую очередь необходимо снижение высокой зависимости экономики страны от экспорта углеводородного сырья. Затем необходимо активизировать развитие ненефтяной промышленности, что повысит эффективность национальной экономики, обеспечит внедрение инноваций и диверсификацию экспортного потенциала».

Далее эксперт отметил, что нефтяному рынку, на самом деле, не так важны количественные показатели цен, сколько стабильность, включая предсказуемость и прогнозируемость: «Адаптироваться можно почти к любой разумной цене, а резкие скачки лихорадят все: и биржи, и валюты, и др. Как мы видим, цены на рынке нефти определяются не только соотношением спроса и предложения, но и влиянием информационных потоки, общественной паники и ряда спекулятивных составляющих. Рынок в марте 2020 года столкнулся с паникой, которая в краткосрочной перспективе будет нивелирована. На мой взгляд, следует рассматривать последнее падение рынка нефти, в том числе и как составляющую процесса экономического спада мировой экономики, а катализатором процесса послужил распад ОПЕК+, фактор пандемии коронавируса также послужил неким катализатором. Однако не исключено, что страны-участницы ОПЕК+ после того, как стихнет паника, найдут новый формат взаимодействия для поддержания рынка. А сегодня ситуация с низкими ценами на нефть выгодна для крупнейших ее потребителей, в первую очередь, для Китая, который вот-вот оправиться от коронавируса, и возобновит свои темпы роста промышленности».

По его прогнозам, до 1 апреля 2020 года цены на нефть будут варьироваться в диапазоне 25-30 долларов США: «Отмечу, что эта цена не критична для таких нефтедобывающих стран, как Россия и Азербайджан, где себестоимость добычи является достаточно низкой. В российских компаниях производственная себестоимость на текущих скважинах составляет порядка 4 доллара США, плюс еще столько же затраты на транспортировку, а также 7-10 долларов США составляют иные издержки. Таким образом, критичной с точки зрения себестоимости будет цена нефти, которая приблизительно в 2 раза дешевле текущей. Однако, если цены на нефть сохранятся на уровне до 35 долларов США до осени текущего года, то это окажет негативное влияние на многие нефтедобывающие страны: ряд компаний с высокой себестоимостью уйдут с рынка. Обвал рынка ударит по американским компаниям, которые добывают сланцевую нефть (средняя себестоимость добычи сланцевой нефти составляет 45 долларов США), вероятно, приостановят добычу небольшие компании, привлекшие крупные кредиты. Нефтяные компании могут продавать нефть в убыток с целью покрытия текущих расходов, однако такое возможно лишь в краткосрочной перспективе».

Для России, по мнению экономиста, не все так плохо: «Население сильно волнует падение курса рубля и возможный рост инфляции по стране. На мой взгляд, резкого подорожания товаров первой необходимости не стоит ожидать. Ажиотажа на пунктах обмена валют тоже не наблюдается. Также обращу внимание, что российский бюджет запланирован с профицитом, а нефть закладывалась в нем из расчета в 40 долларов США за баррель. Имеются золотовалютные резервы свыше полутриллиона долларов США, а курс рубля являются плавающим. Низкая цена позволит компаниям, у которых есть новые месторождения, наращивать объемы добычи нефти, однако может плохо повлиять на долгосрочные капиталоемкие инвестиционные проекты».

В заключении Игбал Гулиев подчеркнул, что сейчас экономика Азербайджана стоит на пороге нового этапа своего развития: «Целый ряд предпосылок обусловливает невозможность обеспечения дальнейших устойчивых темпов экономического роста страны посредством опоры лишь на ее энергетический сектор. Будущее развитие экономики предопределяется преимущественно внешними факторами, которые нельзя не учитывать, осуществляя последовательные действия по интеграции национальной экономики в мировую».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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