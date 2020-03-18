Комитет культуры Милли Меджлиса провел первое онлайн-заседание
БАКУ/Trend/ - Комитет культуры Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана шестого созыва 18 марта провело первое заседание в режиме онлайн.
Как сообщили в среду Trend в пресс-службе парламента, председатель комитета Ганира Пашаева, высоко оценив работы, проделанные в стране в рамках борьбы с коронавирусом, подчеркнула, что проведение заседания комитета в онлайн-режиме стало необходимым, исходя из требований, установленных государством.
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