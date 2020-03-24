В Милли Меджлиса Азербайджана созданы группы информационного обмена (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана созданы три группы информационного обмена по Интернету, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.

Группы созданы между руководством Милли Меджлиса и главами комитетов и комиссий, между руководством Милли Меджлиса и лидерами политических партий, представленных в парламенте, и между руководством Милли Меджлиса и ответственными должностными лицами Аппарата и Управления делами парламента.

С учетом системных мер, осуществляемых против распространения коронавирусной инфекции в стране, группы созданы для ограничения непосредственного общения между людьми в административном здании Милли Меджлиса, с целью управления посредством мобильной или интернет-связи согласно распоряжению председателя Милли Меджлиса от 18 марта 2020 года.

Напомним, что 23 марта в Кабинете министров состоялось заседание под председательством премьер-министра Али Асадова, на котором обсуждалась ситуация в связи с коронавирусной инфекцией в стране, и было принято решение о введении особого режима карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

С 00:00 часов 24 марта по 00:00 часов 20 апреля на территории Азербайджана объявлен особый режим карантина.

В соответствии с требованиями режима пассажирам рекомендуется свести к минимуму использование метро, и отдать предпочтение наземному транспорту.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)