Али Ахмедов: В борьбе с коронавирусом каждый должен проявлять солидарность

БАКУ /Trend/ - Волонтеры правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), присоединившись к инициативе Президента Ильхама Алиева в борьбе с коронавирусом, участвуют в проведении акций.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам вице-премьер, зампред-исполительный секретарь ПЕА Али Ахмедов. Он сообщил, что партия вносит свой вклад в повышение эффективности мер, осуществляемых в стране с целью предотвращения распространения коронавируса.

Вице-премьер подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом каждый должен проявлять солидарность.

«Объединив совместные усилия, мы окажем свою поддержку, с тем чтобы Азербайджан с минимальными потерями одолел коронавирус, который стал глобальной проблемой для всего мира», - сказал Али Ахмедов.

Он напомнил, что в связи с режимом карантина Президент Ильхам Алиев отметил важность активной деятельности волонтеров в оказании помощи гражданам, нуждающимся в поддержке. Представитель ПЕА отметил, что волонтеры партии оказали помощь 2500 одиноким людям, нуждающимся в поддержке.

Ахмедов добавил, что в связи с режимом карантина волонтеры ПЕА совместно с сотрудниками министерства труда и социальной защиты населения начали акцию по поддержке пожилых и одиноких людей.

“В рамках этой акции мобилизованы свыше 200 волонтеров в Баку, и свыше 550 по всему Азербайджану», - сказал Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)