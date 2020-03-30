БАКУ /Trend/ - В Азербайджане прокурорам предоставлено новое полномочие, сообщает в понедельник Trend.

Данный вопрос был отражен в изменениях в Кодексе об административных правонарушениях, которые обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Согласно изменению, в случае нарушения государственными и местными органами самоуправления требований статей 4.6 - 4.8 закона "О занятости населения", решение о начале исполнения по делам об административных правонарушениях будет принято прокурором.

После обсуждений предложение было вынесено на голосование и принято.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)