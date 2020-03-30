В Азербайджане продлен срок применения ОМС
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана было обсуждено продление срока поэтапного применения обязательного медицинского страхования (ОМС) на территории страны, сообщает в понедельник Trend.
В связи с этим в закон «О медицинском страховании» было предложено изменение, согласно которому внедрение ОМС будет осуществляться поэтапно, с завершением этого процесса в 2021 году.
Напомним, что по действующему закону, данный процесс должен был завершиться в 2020 году.
После обсуждений предложение было вынесено на голосование и принято.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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