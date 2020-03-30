Началось очередное пленарное заседание весенней сессии парламента Азербайджана (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Началось очередное пленарное заседание весенней сессии парламента Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.
В повестку дня заседания под председательством спикера парламента Сахибы Гафаровой включены 16 вопросов.
По предложению Гафаровой, объявившей заседание открытым, минутой молчания была почтена память безвинных людей, ставших жертвами армянских шовинистов за последние 100 лет и предыдущий период.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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