Сиявуш Новрузов: Мы ведем борьбу с тремя вирусами

БАКУ/Trend/ - Мы ведем борьбу с тремя вирусами: коронавирус, армяне и пятая колонна, сообщает Trend со ссылкой на председателя комитета Милли Меджлиса (парламент) по региональным вопросам Сиявуша Новрузова.

На сегодняшнем заседании парламента он отметил, что некоторые, сидя за границей, высказывают предвзятое мнение об Азербайджане: «Некоторые с радостью говорят о расширении распространения вируса и якобы Азербайджан не может справиться с этим. Но при этом, эти люди даже не могут выйти из своих домов, в местах своего проживания за границей».