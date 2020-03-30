БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ограничения в связи с особым карантинным режимом к лицам старше 65 лет не будут касаться депутатов.

Данный вопрос отражен в изменении, предлагаемом в закон «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана», которое было обсуждено на сегодняшнем заседании парламента, сообщает в понедельник Trend.

В поправке, предлагаемой к ст.5 закона, указано: «Превентивные меры в связи с применением режима против эпидемии, санитарно-гигиенического и карантинного режимов не относятся к депутатам Милли Меджлиса».

После обсуждений поправка была вынесена голосование и принята в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)