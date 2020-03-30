Сиявуш Новрузов: Призыв на воинскую службу должен проводиться дважды в год (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане призыв на воинскую службу должен проводиться два раза в год.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, сообщает в понедельник Trend.

Новрузов считает необходимым подумать и над законом «Об альтернативной службе» в Азербайджане, а также поддержал то, чтобы призыв на воинскую службу проводился дважды в год.

Новрузов также предложил, чтобы лицам, имеющих двоих и более детей, предоставлялась отсрочка от призыва на воинскую службу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)