Рамин Мамедов: Мы неоднократно были свидетелями единения Азербайджанского народа

БАКУ/Trend/ - Во всех сложных ситуациях и решающих моментах для каждого народа очень важно значение национального единства. Исходя из этого лозунг Президента «Вместе мы сильны!» в настоящее время имеет глубокий политический и идеологический смысл.

Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Рамин Мамедов, отметив важность народного единства и солидарности. Это также относится и к историческому опыту азербайджанского народа.

По его словам, в современной истории страны можно привести достаточно фактов подтверждающих то, что именно единство народа играет решающую роль в выходе из самых сложных ситуаций:

«Мы неоднократно были свидетелями единения Азербайджанского народа в различных судьбоносных ситуациях. Одним из основных факторов, обусловливающих формирование этого единства, является наличие взаимного доверия между государством и обществом. И исходят из этого в Азербайджане существует единение народа и власти».

Депутат отметил, что сложившаяся в мире ситуация с коронавирусной пандемией сделала необходимым и в Азербайджане консолидировать все слои общества. Сильное государство, политическая власть и сильный политический лидер: все это позволило за короткое время мобилизовать общество на борьбу с невидимым врагом.

«Считаю, что и в этот сложный исторический момент азербайджанский народ в очередной раз продемонстрировал свою мудрость и оказал поддержку неотложным мерам, предпринятым государством. Сбор достаточно серьезных средств в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом за короткий промежуток времени является наглядным свидетельством настоящей поддержки инициативе главы государства разных слоев общества и политических кругов. Правда, в сложившейся ситуации к сожалению, есть и те, которые пытаются использовать ее в личных целях. Но, как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, история уже указала им свое место».

Рамин Мамедов также отметил, что в настоящее время на каждого гражданина возлагается большая ответственность, особенно на тех, кто выполняет самую тяжелую задачу - это работники здравоохранения. Государство оказывает им материальную и моральную поддержку на самом высоком уровне. Но и моральная поддержка народа для них имеет особое значение. Та поддержка, которая демонстрируется в социальных сетях и средствах массовой информации, являются большим стимулом для наших медработников.