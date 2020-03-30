Азербайджанская диаспора продолжает поддерживать соотечественников в Украине (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по работе с диаспорой и азербайджанская диаспора продолжают оказывать поддержку соотечественникам в связи с распространением вируса COVİD-19, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на госкомитет.

Несмотря на то, что тысячи сограждан были эвакуированы на родину, в настоящее время в ряде стран, в том числе в Украине, еще остаются граждане Азербайджана, ожидающие очередного авиарейса.

В оперативный штаб Госкомитета и Азербайджанской диаспоры в Украине поступило свыше 450 обращений, большинство из которых связаны с эвакуацией и материальной помощью. В настоящее время при поддержке госкомитета и диаспорских организаций рассмотрено обращение 166 человек, 42 из которых эвакуированы, 124 лицам оказана материальная помощь – они обеспечены временным проживанием и продовольствием.

Часть соотечественников, нуждающихся в материальной поддержке, и 30 студентов в настоящее время размещены в Киеве, в Доме Азербайджана – центральном офисе Рады азербайджанцев Украины.

На основании обращений в штаб с 20 марта 6 студентов из общежития в Киеве размещены в хостеле.

23 марта еще около 30 студентов обратились в оперативный штаб, попросив место для временного проживания и материальную помощь. Учитывая отсутствие незанятых номеров в отелях и большое количество обратившихся соотечественников, эти студенты были размещены в штабе.

28 марта оперативный штаб провел акцию поддержки для соотечественников, не сумевших вернуться на родину, обеспечив их необходимыми продовольственными продуктами.

Члены штаба встретились с азербайджанскими студентами в различных студенческих общежитиях Киева, поинтересовались их проблемами.

В настоящее время в регионах Украины продолжается работа по созданию оперативных штабов и установлению точного числа азербайджанских студентов, не сумевших вернуться на родину.

Следует отметить, что эти штабы готовы оказывать помощь не только студентам, но и всем гражданам Азербайджана, проживающим в Украине.

Соотечественники могут обращаться в связи с проблемами на номера «горячих линий»: +380962273489; +380442273489.

(Текст: Кямаля Сеидова.)