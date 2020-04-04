Для граждан Азербайджана в США запущен проект консульских онлайн-услуг

БАКУ/Trend/ - Запущен совместный проект Торговой палаты США-Азербайджан с посольством нашей страны в США по предоставлению консульских рекомендаций в онлайн-режиме.

Как сообщили в субботу Trend в посольстве, по инициативе Торговой палаты США-Азербайджан и с участием посольства Азербайджана в США состоялся онлайн-вебинар. Модератором сессии стал исполнительный директор Палаты Натиг Бахышов, участниками - сотрудники посольства - советник Вугар Гурбанов, консулы Эмиль Мурадзаде и Фидан Мурадзаде, сотрудник по политическим вопросам Шалала Велиева.

Задачами онлайн-семинара стали доведение до сведения граждан Азербайджана, проживающих в США, актуальной информации, ответы на их вопросы и обмен мнениями. В этом плане были отмечены работы, проделанные в Азербайджане по борьбе с пандемией COVİD-19, а также даны рекомендации по ситуации, сложившейся в США.

В ходе обсуждений было подчеркнуто, что посольство функционирует в особом режиме, и при возникновении вопросов проживающие в США граждане Азербайджана могут обратиться по круглосуточной горячей линии посольства.

Помимо этого, было отмечено, что с 23 марта ЗАО "Азербайджанские авиалинии" приостановило рейс Баку - Нью-Йорк, а также гражданам было рекомендовано воздержаться от визитов и поездок, соблюдать правила режима карантина, объявленные на местах. В ходе обсуждений было подчеркнуто, что с целью пресечения распространения коронавирусной инфекции на территории Азербайджана с 12 марта в течение 45 дней приостановлено оформление виз посредством электронной системы ASAN Viza. Чтобы получить визы для посещения Азербайджана зарубежным гражданам следует обращаться в соответствующие посольства и генконсульства. При этом у них должны быть справки о прохождении тестов на выявление COVİD-19.

Далее сотрудники консульства ответили на вопросы граждан, которые присоединились к вебинару. По завершении обсуждений, дипломаты вновь обратились к проживающим в США азербайджанцам, и призвали их зарегистрироваться в соответствующих консульских отделениях. Было отмечено, что это предусмотрено для более эффективного предоставления консульских услуг при возникновении срочных вопросов, а также для получения важной информации.

В период коронавирусного кризиса Торговая палата США-Азербайджан и посольство Азербайджана в США планируют проводить аналогичные вебинары еженедельно.

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(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)