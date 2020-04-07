Правительство Азербайджана применило наиболее эффективные методы борьбы с пандемией - эксперт

БАКУ/Trend/ - Правительство Азербайджана применяет наиболее верные и действенные методы для борьбы с пандемией коронавируса, сказал Trend профессор, доктор Университета регионоведения Ханкук (Южная Корея) Ровшан Ибрагимов.

Эксперт напомнил, что существующий сегодня последствия данного глобальной проблемы коснулись не только Азербайджана, но и много других развитых стран: "В настоящее время мировая экономика страдает от глобальной рецессии. Азербайджанская экономика также пострадала от последствий пандемии. Однако, благодаря своевременным превентивным мерам, предпринятым властями Азербайджана, удалось существенно снизить потери во многих сферах экономики. Думаю, что на этом государство не остановится, и чтобы защитить население и предпринимателей, будут предприняты и другие шаги".

Он считает, что принятие пакетов помощи экономического и социального характера - необходимость времени: «Дело в том, что принятые правительством Азербайджана меры рассчитаны еще на период, который наступит после пандемии (постпандемия), когда экономике необходимо будет восстанавливаться. Если сегодня не предпринять соответствующих мер, то ситуация в дальнейшем может усугубиться. Для Азербайджана, где на экономике сказался не только коронавирус, но и падение цен на нефть на международном рынке, это вдвойне важно».

По преодолению экономических и социальных последствий от пандемии, по мнению эксперта, Азербайджан использовал международный опыт и собственные наработки: «В целом не стоит забывать, что в Азербайджане неокейнсианский подход к экономико-социальному развитию. В данном случае на первом месте должно выступать государство для того, чтобы предпринимать необходимые меры для защиты всех слоев населения, в том числе уязвимых групп. Неокейнсианские меры предпринимаются не только в Азербайджане, но и в странах Запада, в первую очередь в Европе, развитых странах Азии и США".

Политолог отметил, что принятие программ по экономической и социальной защите населения, пострадавшего от коронавируса, весьма значимо в жизни государства: «Я думаю, что дальнейшие шаги также будут предприниматься. Практическая реализация данных программ покажет себя в течение месяца. Я очень надеюсь, что результаты этих мер будут также освещены посредством СМИ и граждане смогут проследить успешность данных программ, и как эти меры помогут Азербайджану с наименьшими потерями выйти из этой сложной ситуации».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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