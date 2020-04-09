В Азербайджане учреждается новая медаль
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане учреждается новая юбилейная медаль «75-летие победы в Великой отечественной войне (1945-2020)», сообщает в четверг Trend.
Вопрос об этом был включен в повестку сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.
В связи с учреждением медали обсуждалась поправка в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана».
После обсуждений предложение было вынесено на голосование и принято во втором чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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