В Азербайджане учреждается новая медаль

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане учреждается новая юбилейная медаль «75-летие победы в Великой отечественной войне (1945-2020)», сообщает в четверг Trend.

Вопрос об этом был включен в повестку сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

В связи с учреждением медали обсуждалась поправка в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана».

После обсуждений предложение было вынесено на голосование и принято во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)