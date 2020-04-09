Состоялась видеоконференция глав МИД стран Вышеградской группы

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялась видеоконференция по странам Восточного партнерства министров иностранных дел стран Вышеградской группы (V4), сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Чехии.

Видеоконференция, организованная Чехией, председательствующей в Группе, заменила встречу, запланированную странами Восточного партнерства стран V4, но отмененную в связи с пандемией COVİD-19.

По результатам видеоконференции Вышеградская «четверка» приняла совместную декларацию в связи с будущим Восточного партнерства (ВП).

В декларации отмечается высокий приоритет и важность сохранения стратегического значения ВП во внешней деятельности ЕС, и, выделено место положениям ЕС в связи с политикой по отношению к восточным партнерам, указывается отражение этой политикой основы и ценностей ВП, ее инклюзивность и поддержка выбора стран-партнеров, важность индивидуального подхода в соответствии с желаниями и обязанностями этих стран.

В декларации выражается поддержка Вышеградской «четверкой» суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран-партнеров. Также подчеркивается важность скорейшего урегулирования нерешенных конфликтов на территории стран Восточного партнерства на основании норм и принципов международного права, согласно Уставу ООН и Хельсинкскому заключительному акту.

Напомним, что среди 10 принципов, отраженных в Хельсинкском заключительном акте, принцип «Равноправие и самоопределение народов» выражается следующим образом: «Государства должны уважать равноправие народов на равноправие и право на самоопределение в соответствии с целями и принципами Устава ООН, нормами и принципами международного права, в том числе, принципом территориальной целостности государств».

Страны V4 заявили о продолжении развития и поддержки Восточного партнерства и после 2020 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)