Президент Ильхам Алиев подписал закон о присоединении Азербайджана к межправительственному соглашению "О сухих портах"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон "О присоединении Азербайджана к Межправительственному соглашению "О сухих портах".

Согласно закону, Азербайджан с соответствующим заявлением и оговоркой присоединяется к Межправительственному соглашению "О сухих портах", подписанному седьмого ноября 2013 года в городе Бангкок.