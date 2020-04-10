Президент Ильхам Алиев подписал закон о присоединении Азербайджана к межправительственному соглашению "О сухих портах"
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон "О присоединении Азербайджана к Межправительственному соглашению "О сухих портах".
Согласно закону, Азербайджан с соответствующим заявлением и оговоркой присоединяется к Межправительственному соглашению "О сухих портах", подписанному седьмого ноября 2013 года в городе Бангкок.
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Президент Ильхам Алиев подписал закон о присоединении Азербайджана к межправительственному соглашению "О сухих портах"
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