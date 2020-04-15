Президент Ильхам Алиев: Продолжение реформ в Азербайджане приводит к хорошим результатам

Политика 15 апреля 2020 00:47 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Продолжение реформ в Азербайджане приводит к хорошим результатам

БАКУ /Trend/ - Продолжение реформ в Азербайджане приводит к хорошим результатам.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во вступительной речи на совещании в формате видеоконференции, посвященной социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года.

"Сегодня мы обсудим итоги первого квартала года и поговорим о предстоящей работе. Могу сказать, что 2020 год начался успешно. Показатели начала года позволяют сказать, что продолжение реформ в Азербайджане приводит к хорошим результатам. В особенности, в январе-феврале наши и экономические, и социальные показатели были очень позитивными. Но в марте мы пережили определенный спад. И это естественно, так как коронавирус является большой бедой для всего мира и большой проблемой для мировой экономики. Если взять в целом 3 месяца года, то можно увидеть, что все равно есть развитие, прогресс. Но каждый должен знать, что сегодня мир вступил в новый этап, и даже самые развитые страны столкнулись с большими проблемами", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что коронавирус – это большая беда, положившая конец жизни более 100 тысяч человек.

"Можно сказать, все страны мира испытывают проблемы, связанные с коронавирусом. Азербайджан тоже является частью мира. Однако могу сказать, что в результате превентивных мер и продуманной политики мы сохраняем ситуацию под контролем. Считаю, что все предпринятые до сих пор шаги были в правильном направлении. Именно благодаря этим действиям ситуация в Азербайджане находится под контролем. Если бы эти шаги не были предприняты своевременно и мы поэтапно не ужесточили ограничительный режим в рамках продуманной стратегии, то сегодня больных было бы не тысяча, а может, 10 тысяч, 20 тысяч", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

По его словам, опыт самых развитых стран показывает, что ни одна страна не может считать себя полностью застрахованной.

"Система здравоохранения ни одной страны не сможет выстоять перед растущей динамикой этих больных. Поэтому это должно послужить уроком и для нас, и я уже говорил, еще раз хочу сказать, что мы должны извлечь урок. Все наши шаги взвешены, неслучайно несколько стран, воспользовавшись нашим опытом, предпринимает аналогичные действия. Мы видим это. Поэтому наши последующие шаги должны быть такими, чтобы мы могли защитить здоровье людей, их жизнь. Как я уже отмечал ранее, мы будем предпринимать действия в соответствии с ситуацией. Все мы, конечно, хотим чтобы карантинный режим поскорее завершился, и граждане вернулись к нормальной жизни. Но еще раз хочу сказать, что главное для нас – здоровье граждан, жизнь людей. Адресованные мне на днях сотни, тысячи писем, электронных писем, месседжей свидетельствуют о том, что граждане высоко оценивают предпринятые нами шаги", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что никому не известно, когда закончится пандемия коронавируса, никто не может дать прогноз.

"Поэтому и мы просто должны держать под полным контролем ситуацию в стране, проводить мониторинг, и мы его проводим. В то же время, внимательно отслеживая происходящие в мире процессы, мы должны полностью убедиться в том, что пандемия коронавируса уже не представляет угрозы. Считаю, что только после этого можно предпринять смягчающие действия. Пока говорить рано, но цифры последних дней обнадеживают. Хочу надеяться, что эта позитивная динамика, то есть позитивная динамика, связанная с количеством больных, будет продолжаться и дальше. Но, повторяю, мы будем предпринимать шаги в соответствии с ситуацией", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

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