Шабнам Гасанова: Основные приоритеты руководства Азербайджана - здоровье граждан, жизнь наших людей

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев с особой заботой и вниманием относится к защите жизни и здоровья граждан всех слоев общества и социальных групп, основным вопросом для правительства Азербайджана является здоровье и жизнь наших людей. Учитывая распространение пандемии COVID-19, в настоящее время для азербайджанского государства приоритетным является обеспечение нормальных условий жизни граждан и их безопасности. В связи с этим в Азербайджане принимаются меры по усилению социальной защиты населения.

Об этом Trend сообщил политолог Шабнам Гасанова.

По ее словам, по распоряжению Президента Ильхама Алиева был осуществлен ряд мер, направленных на минимизацию негативных последствий пандемии.

"Первоначально была дана высокая оценка работы медицинских работников по борьбе с коронавирусной инфекцией на передовой. Помимо этого, высоко оценивается деятельность и других специалистов - сотрудников полиции, которые обеспечивают соблюдение ограничительных мер Оперативного штаба при Кабинете министров, а также социальных работников, которые помогают пожилым людям, осуществляя ежедневный уход за ними. Распоряжение главы государства «Об усилении социальной защиты работников, участвующих в предоставлении социальных услуг в условиях особого карантинного режима», является ярким примером того, как высоко ценится главой государства деятельность социальных работников, обслуживающих граждан старше 65 лет. Более 15 тысяч одиноких пожилых людей этой категории получают социальные услуги на дому", - отметила она.

По словам политолога, институт социальных работников сумел показать себя в лучшем свете, внеся свой вклад в борьбу с коронавирусом в эти трудные дни.

"Сегодня все едины как кулак. Сотрудники учреждений социального обслуживания, а также сотрудники различных общественных объединений страны не жалеют своих сил и демонстрируют солидарность. Это показывает, что каждый гражданин, участвующий в борьбе с коронавирусной пандемией, чувствует заботу государства о нем ", - подытожила Гасанова.