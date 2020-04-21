Проходит встреча глав МИД Азербайджана и Армении в формате видеоконференции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проходит встреча главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова и министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в формате видеоконференции.

Об этом написала на своей странице в Twitter пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева, передает во вторник Trend.

Согласно информации, во встрече в формате видеоконференции принимают участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Игорь Попов (Россия), Эндрю Шофер (США), Стефан Висконти (Франция), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)