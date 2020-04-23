Применение налоговых льгот послужит совершенствованию внешнеэкономических отношений Азербайджана - Руслан Атакишиев

Политика 23 апреля 2020 15:16 (UTC+04:00)
Применение налоговых льгот послужит совершенствованию внешнеэкономических отношений Азербайджана - Руслан Атакишиев

БАКУ/Trend – На сегодняшний день основной целью страны является смягчение влияния внешних шоков на внутреннюю ситуацию, и своевременно предпринятые меры уже дают положительные результаты, сообщил Trend, председатель Центра изучения экономических ресурсов Азербайджана Руслан Атакишиев.

По его словам, в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным распоряжением Кабинета министров от четвертого апреля 2020 года, министерством налогов Азербайджана предусматривается предоставление налоговых льгот и отпусков субъектам предпринимательства, работающим в областях, пострадавших от пандемии.

«В пакете предложений, наряду с освобождением от налогов на имущество и землю сфер деятельности, пострадавших от воздействия коронавирусной пандемии, налогоплательщикам, занятым в этих областях, в зависимости от выбранного ими метода налогообложения, с первого января 2020 года предусматривается предоставление ряда налоговых льгот сроком на один год», - сказал он.

Как отметил Атакишиев, естественно, в случае недостатка средств госбюджета предусмотрен перевод денежных средств из Госнефтефонда страны.

«Но стоит отметить, что государством будут гарантированы 60 процентов новых кредитов на сумму 500 миллионов манатов, а половина процентной ставки оно будет субсидировать. В аграрном секторе будет создан механизм по выдаче беззалоговых микрокредитов. С 10 марта 2020 года будет субсидировано 10 процентов процентной ставки действующих кредитов предпринимателей, пострадавших от пандемии, в объеме один миллиард манатов. Объем средств, выделенных на льготные ипотечные кредиты, будет увеличен до 90 миллионов манатов»,- сказал он.

По словам руководителя, на следующем этапе Национальный фонд поддержки предпринимательства, Агентство аграрного кредитования и развития и другие подобные учреждения смогут оказать свою поддержку предпринимателям.

«Как отметил Президент Ильхам Алиев 14 апреля на совещании по итогам социально-экономического развития Азербайджана в январе-марте 2020 года, текущие расходы госкомпаний завышены. Президент указал на необходимость принять дополнительные меры для обеспечения полной прозрачности в этой области и поручил правительству, особенно премьер-министру, министрам финансов и экономики пересмотреть государственные расходы и сократить неприоритетные. После реализации данных мер ожидается быстрое стимулирование восстановления экономики страны»,- отметил Атакишиев.

Как считает Атакишиев, на следующем этапе необходимо пересмотреть инвестиционные проекты, а также отложить не самые стратегически важные из них. Вопросы реализации данных проектов обязательно следует рассмотреть позже, потому что инвестиционные проекты, осуществляемые по линии государства, одновременно обеспечивают занятость.

«Естественно, также окажут свое влияние предоставленные налоговые каникулы по ряду пунктов для всех субъектов предпринимательства. Но необходимо отметить, что в то же время следует очень строго контролировать механизм расходования средств. Резервы в Азербайджане достаточны для поддержания стабильности экономики и финансов. Азербайджан может справится без привлечения внешнего займа от Всемирного банка и Международного валютного фонда. Внешнеэкономические отношения страны после реализации всех вышеупомянутых мер также значительно улучшатся», - сказал он.

Атакишиев отметил, что изменения в экономике Азербайджана произошли не из-за внутренних процессов, а по причине влияния внешних факторов. В первую очередь это распространение пандемии COVID-19, спад мировой экономики в результате последствий коронавируса, а также беспрецедентное падение цен на нефть на мировых рынках. Следует отметить, что значительная часть экспорта страны приходится на нефть.

Подводя итоги он отметил, что сегодня мир столкнулся с глубоким кризисом, вызванным пандемией COVID-19, и проводимая под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева работа по снижению ущерба от пандемии в нашей стране, в частности, широкомасштабные меры социальной поддержки, могут служить примером для многих стран.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова )

Twitter: Fidan_Babaeva

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