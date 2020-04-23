Комитет Милли Меджлиса по труду и социальной политике провел заседание в режиме видеоконференции

БАКУ /Trend/ - Сегодня было проведено очередное онлайн-заседание Комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике.

Как сообщили в четверг Trend в Милли Меджлисе, председатель комитета Муса Гулиев сообщил, что в повестку вошел законопроект о внесении поправок в закон "О социальном страховании".

Члены комитета были проинформированы о том, что четвертого апреля Кабинет министров утвердил "План мероприятий" во исполнение пункта 10.2 распоряжения Президента Азербайджана "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства". И поправки в закон "О социальном страховании" связаны с этими вопросами. Так, предлагаемые поправки охватывают льготы по снижению финансового бремени субъектов предпринимательства по социальному страхованию.

Законопроект был подробно обсужден, зампред комитета Малахат Ибрагимгызы, члены - Вугар Байрамов, Азиз Алекперли, Рауф Алиев, Жаля Алиева, Севиндж Гусейнова, Агиль Мамедов, Ильхам Мамедов, Солтан Мамедов, Арзу Нагиев, Зияд Самедзаде высказали свои мнения. В итоге законопроект о внесении поправок в закон "О социальном страховании" был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)