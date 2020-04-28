Милли Меджлис включил в повестку заседания 26 вопросов

БАКУ/Trend/ - Стала известна повестка заседания Милли Меджлиса (парламента), которое запланировано на 1 мая.

В повестке парламента 26 вопросов, сообщил во вторник Trend глава пресс-службы Милли Меджлиса Акиф Тевеккюльоглу.

Среди них: отчет о деятельности Счетной палаты Азербайджанской Республики в 2019 году, различные законопроекты, в том числе о внесении изменений в Уголовный кодекс (третье чтение), Кодекс об административных проступках (третье чтение), в Миграционный, Трудовой, Земельный, Налоговый, Таможенный, Жилищный кодексы, Кодекс о градостроительстве и строительстве (все в третьем чтении).

Поправки в законопроекты «О социальном страховании», «О туризме», «Об оценочной деятельности» и «О судебных исполнителях», другие изменения в Налоговый, Миграционный, Налоговый кодексы будут обсуждены в первом чтении.

Во втором и третьем чтениях также будет обсуждаться ряд законопроектов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)