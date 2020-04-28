Состоялось очередное заседание комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству

БАКУ/Trend/ - Комитет Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству 28 апреля провело очередное заседание.

Как сообщает во вторник Trend, председатель комитета Таир Миркишили проинформировал членов об отчете Счетной палаты Азербайджана по деятельности в 2019 году.