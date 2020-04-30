Президент Ильхам Алиев наградил Ниямеддина Мусаева орденом «Эмек»
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Ниямеддина Джаббар оглу Мусаева орденом «Эмек» второй степени за заслуги в развитии эстрадного искусства в Азербайджане.
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