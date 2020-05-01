Новый генеральный прокурор Азербайджана выступил в Милли Меджлисе

Политика 1 мая 2020 11:38 (UTC+04:00)
Новый генеральный прокурор Азербайджана выступил в Милли Меджлисе

БАКУ/Trend/ - Выражаю глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанное мне высокое доверие.

Об этом, выступая на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, сказал новый генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, сообщает в пятницу Trend.

Кямран Алиев отметил, что в годы независимости Азербайджан прошел трудный и славный путь развития.

«Благодаря мудрой и дальновидной политике общенационального лидера Гейдара Алиева страна вышла из трудной ситуации, вступив на путь развития. Сегодня благодаря прогрессивной внутренней и внешней политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан занял одну из ведущих позиций в мире. Также в результате проводимой главой государства успешной политики осуществляются эффективные меры по борьбе с коронавирусом, населению и субъектам предпринимательства оказывается полная государственная поддержка».

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