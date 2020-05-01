СГБ Азербайджана распространила информацию об аресте экс-главы ИВ Билясуварского района
БАКУ/Trend/ - СГБ Азербайджана распространила информацию об аресте экс-главы ИВ Билясуварского района Махира Гулиева, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ).
Лента новостей
Игнорирование населением Азербайджана рекомендаций правительства может вызвать вторую волну эпидемии коронавируса - американский ученый
Тунзаля Агаева о политике, карантине и творческих планах - в проекте Гюльнары Мамедзаде "Наше время" (ВИДЕО)
Международные эксперты высоко оценивают эффективность своевременных мер, принятых в Азербайджане - Лейла Абдуллаева