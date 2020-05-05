Гендиректор ВОЗ: Пандемия требует от нас принятия чрезвычайных мер как на глобальном, так и национальном уровне

БАКУ /Trend/ - Пандемия требует от нас принятия чрезвычайных мер как на глобальном, так и национальном уровне.

Как передает Trend, об этом сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в своем выступлении на Саммите Движения неприсоединения в формате Контактной группы на тему «Мы вместе против COVID-19», посвященном борьбе с коронавирусом.

"Уважаемые главы государств и правительств. Уважаемые министры, коллеги, дорогие друзья. Для меня высокая честь участвовать сегодня вместе с вами в этом мероприятии. Выражаю его превосходительству господину Ильхаму Алиеву признательность за приглашение на это мероприятие и предоставленную возможность выступить перед Контактной группой Движения неприсоединения. Мы высоко ценим поддержку, которую Вы оказываете Всемирной организации здравоохранения. Пользуясь случаем, я также выражаю признательность азербайджанскому народу, правительству Азербайджана за оказанную нам финансовую поддержку в объеме 5 миллионов долларов США. Пользуясь предоставленной возможностью, выражаю Вашему превосходительству признательность за оказание нашей организации дополнительной помощи в объеме 5 миллионов долларов США.С чувством удовлетворения хочу отметить, что Всемирная организация здравоохранения оказывает Движению неприсоединения и государствам-участникам поддержку в борьбе с заболеванием COVID-19. Как мне известно, в этом году отмечается 65-летие Бандунгских принципов. Мы знаем, что сотрудничество для нас очень важно, чтобы страны могли принять ответные меры, вели борьбу с заболеванием COVID-19 и преодолели другие подобные чрезвычайные ситуации", - сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, абсолютно ясно, что ни одна страна, независимо от территории, ресурсов, финансовых возможностей, не может в одиночку вести борьбу с пандемией.

"Мы должны быть солидарны и, преодолев все политические границы, проводить эту, как никогда прежде, важную работу, так как вирус сам по себе является комбинацией двух основных критериев. Он стремительно распространяется, и он – убийца. Для этого нам необходимы глобальная солидарность и единство. В этом смысле мы должны опередить вирус, идти впереди него. Ваша постоянная многосторонняя работа и долгосрочные обязательства очень важны для предотвращения COVID-19. Очень важно создать прозрачность, доверие и координацию между странами. Поэтому всем странам мира надо быть готовыми к этому. Исходя из принципов солидарности перед этой глобальной чрезвычайной ситуацией, мы должны консолидировать усилия людей и наций. Как уже было сказано, в январе COVID-19 был объявлен пандемией. С того времени он стремительно распространился в различных уголках мира, создал проблемы в политической, социальной и экономической системах", - отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, пандемия требует принятия чрезвычайных мер как на глобальном, так и национальном уровне.

"Поэтому перед нами стоит простая задача: мы должны сберечь нашу планету и, руководствуясь одной целью, спасти людей. Именно поэтому мы одновременно отмечаем здесь значение сильных национальных и поднациональных систем здравоохранения, чтобы обеспечить пакет глобальной безопасности и универсального здравоохранения. Исходя из нужд всех обществ в этом отношении, можем сказать, что мы находимся на решающей стадии кризиса, так как здесь имеется проблема беженцев. Люди страдают от конфликтов. COVID-19, вызвавший сегодня кризис для общественного здравоохранения, создал очень серьезные проблемы в развитии. Это больно слышать, и мир является тому свидетелем. На нынешней решающей стадии, связанной с пандемией, всем государствам и заинтересованным сторонам, в том числе представителям частного сектора, надо вместе делать все возможное, чтобы не было отстающих. В этот решающий момент очень важным представляется усиление таких ценностей, как многосторонность и международное сотрудничество, лежащее в основе Устава Движения неприсоединения", - сказал гендиректор ВОЗ.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения поддерживает усилия всех стран в области наблюдения и раннего выявления, изоляции в подозрительных случаях, повышения возможностей тестирования, лечения больных в клинических условиях, обмена информацией, деятельности по различным секторам, предупреждения в связи с рисками и мобилизации общества.

"Хотя благодаря таким инструментам, как Международные медико-санитарные правила, в настоящее время достигнут прогресс в области безопасности здравоохранения, все еще имеют место пробелы и большая разница в уровне национальной подготовки. Важным представляется ускорение деятельности, направленной на повышение возможностей подготовки как на национальном, так и глобальном уровне. Для того, чтобы положить конец периоду «тревоги и безучастности», мир должен отказаться от позиции реагирования после случившегося. Наоборот, мы должны направить усилия на долгосрочную подготовку, охватывающую различные сферы на уровне всего общества и основанную на многосторонней деятельности. Ваше превосходительство, еще раз выражаю Вам признательность за лидерство и решимость, проявленные в борьбе с COVID-19. Всемирная организация здравоохранения привержена сотрудничеству с Движением неприсоединения, оказанию поддержки его членам в борьбе с COVID-19 и таким важным принципам, как многосторонность, национальное единство и глобальная солидарность. В соответствии с мировоззрением учредителей Движения и при поддержке Движения неприсоединения мы можем построить равноправный, спокойный и благополучный мир, быстрее достичь такой важной цели, как дарование здоровья каждому. Благодарю", - сказал гендиректор ВОЗ.