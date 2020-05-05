Бизнес-диалог между Азербайджаном и Беларусью развивается достаточно активно - белорусский эксперт

БАКУ/Trend/ - Усилия посольства Азербайджана и Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) по привлечению азербайджанского бизнеса на биржевые торги должны содействовать росту торгового оборота.

Об этом сказал Trend генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Сергей Рекеда.

По его словам, подобные меры должны содействовать росту торгового оборота между нашими странами: «БУТБ функционирует более 15 лет, в этот период бизнес-диалог между Азербайджаном и Беларусью развивался достаточно активно и уже сложились наиболее взаимовыгодные области сотрудничества – машиностроение, агропромышленный сектор, лесопереработка и т.д. У азербайджанского бизнеса уже давно существует возможность выйти на Белорусскую товарную биржу. Причем особенностью азербайджано-белорусского экономического сотрудничества является акцент на создание совместных предприятий и соответственно продажа произведенной продукции уже внутри страны».

Однако эксперт считает, что в азербайджано-белорусском торговом сотрудничестве существует определенный дисбаланс: «Экспорт белорусской продукции в Азербайджан превышает экспорт азербайджанской продукции в Беларусь. Соответственно Баку, прежде всего, для увеличения поставок своей продукции в нашу страну должен быть заинтересован в выравнивании ситуации и развитии бизнес-контактов».

Он отметил, что в Беларуси на уровне средних предприятий существует довольно большое пространство для развития связей: «Малое и среднее предпринимательство (МСП) в Беларуси - это примерно треть ВВП и занятого населения, то есть это важный сегмент в экономике страны, несмотря на преобладание крупных государственных форм хозяйствования. Причем среди малых и средних белорусских предприятий, как показывают исследования нашего центра и белорусской Республиканской конфедерации предпринимательства, присутствует страх перед освоением новых рынков, неуверенность в собственных силах и неготовность рисковать. Для азербайджанских предпринимателей же в Беларуси, кроме довольно сложного законодательства, для ведения бизнеса барьеров быть не может».

В заключении эксперт сказал, что на уровне крупных предприятий у двух стран больше поля для взаимодействия: «Определенным потенциалом обладает, конечно, энергетический сектор. В условиях, когда Минск объявил о принципиальном решении диверсифицировать закупки нефти, Баку может воспользоваться этой политической конъюнктурой для наращивания поставок своей нефти. Через сотрудничество в сфере энергетики Азербайджан может привлечь белорусские инвестиции и снизить дефицит торгового баланса».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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