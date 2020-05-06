Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обменялись информацией о мерах борьбы с коронавирусом
БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров поговорил по телефону с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдуллой Бен Зайед аль-Нахайяном, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.
Коснувшись нынешней глобальной ситуации, министры обменялись информацией по мерам, предпринимаемым двумя странами в рамках борьбы со всемирным кризисом здравоохранения, подчеркнув значимость усиления взаимоподдержки и солидарности.
Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе, реализации конкретных планов, находящихся на повестке двустороннего сотрудничества.
В ходе телефонной беседы была затронута степень сотрудничества, существующего между Азербайджаном и ОАЭ в рамках международных организаций, выражено обоюдное согласие по укреплению отношений двух стран в данном направлении.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)