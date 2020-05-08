Сиявуш Новрузов: Отменив праздник 9 Мая, тандем НФА-Мусават заложил основу оккупации наших территорий

БАКУ/Trend/ - Отменив праздник 9 Мая, тандем НФА-Мусават заложил основу оккупации наших территорий.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, сообщает в пятницу Trend.

Новрузов отметил, что когда НФА-Мусават в 1992 года пришла к власти, то, назвав изменниками родины отцов и дедов, героически сражавшихся в Великой Отечественной войне, создала условия для оккупации земель. Каждый человек знает, что в его семье, роду были люди, которые воевали. А деды - предки тех, кто представлен в НФА-Мусават, были дезертирами, как и они сами. Поэтому праздник 9 Мая был отменен, и тех, кто воевал как в Афганистане, так и во Второй мировой войне, они стали называть изменниками родины. С приходом общенационального лидера Гейдара Алиева к власти эта несправедливость была устранена, и сегодня эти люди знают, что за ними стоит Родина».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)