В Азербайджане утвержден верхний предел оплаты при закупке аграрной продукции

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон Азербайджана о внесении изменений в закон Азербайджане "О безналичных расчетах"

Как сообщает в субботу Trend, изменения в законе главным образом регулируют безналичные расчеты в области сельского хозяйства.

Таким образом, верхний предел суммы, которая может быть выплачена каждому физическому лицу, привлеченному к сезонным работам на основании контрактов гражданско-правового характера в связи с производством сельскохозяйственной продукции, устанавливается в размере 20 манатов в день, и эта сумма не будет включена в наличный операционный предел, определенный статьей 3.3 этого закона (расчеты, осуществляемые прямыми перечислениями на банковский счет продавца).

Также расширен перечень продукции, которая может быть куплена налогоплательщиками у физических лиц, не являющихся налогоплательщиком.

Таким образом, в перечень включена закупка сырых шкур сельскохозяйственных животных.