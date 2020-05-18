Привлеченные к учениям войска ВС Азербайджана направляются в районы оперативного предназначения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану широкомасштабных оперативно-тактических учений, поднятые по тревоге войска, командные пункты управления, боевые и резервные части направляются в районы оперативного предназначения, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Передислокация войск осуществляется скрытно и оперативно, в соответствии с требованиями их организации. Все перемещения личного состава и военной техники регулируются комендантской службой.

Напомним, что согласно плану боевой подготовки на 2020 год, сегодня азербайджанская армия приступила к широкомасштабным оперативно-тактическим учениям.

В ходе проводимых учений будут отработаны вопросы боевой готовности, планирования и всестороннего обеспечения операций, взаимодействия органов управления различных видов и родов войск, а также проверены огневые и маневренные возможности созданных по условиям учений ударных группировок.

Учения, в которых принимают участие до 10 000 военнослужащих личного состава, около 120 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения, продолжатся до 22 мая.

(Текст: Кямаля Сеидова)