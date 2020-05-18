Севиль Микаилова: Лидерские качества Президента Азербайджана способствуют укреплению позиций страны не только в регионе, но и во всем мире (ВИДEO)

БАКУ/Trend/ - Видеоконференция, состоявшаяся по инициативе компании CİSCO между Президентом Ильхамом Алиевым и руководителями этой компании, вновь показали, что выдвинутые Азербайджаном проекты и инициативы вызывают интерес на международной арене.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в интервью телеканалу ATV сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиль Микаилова.

Она отметила, что CISCO – одна из ведущих технологических компаний мира, и намерения компании по сотрудничеству с Азербайджаном в области внедрения инновационных технологий являются крайне позитивным фактором.

«Выдвинутый Президентом Ильхамом Алиевым проект «Умная страна» был встречен CİSCO с большим интересом и именно эта компания будет реализовывать его. Данный проект - грандиозная инициатива для усвоения и максимального использования инновационных технологий.

Проект «Умная страна» охватывает различные направления, и он превратит Азербайджан в одну из самых современных стран ХХI века. В частности, хочу отметить направления «Умное образование», предусматривающее применение умных технологий в области образования, и «Умное сельское хозяйство», предусматривающее внедрение инновационных технологий в сельском хозяйстве.

В целом, данный проект выведет Азербайджан на новый, более высокий, уровень развития, что даст большой импульс для всестороннего использования в стране цифровых технологий», - сказала Севиль Микаилова.

Депутат сообщила, что такие встречи наглядно демонстрируют позиции лидеров на международной арене.

«Лидерские качества Президента Азербайджана способствуют укреплению позиций страны не только в регионе, но и во всем мире. Инициативы страны поддерживаются на международном уровне, и по сути, политико-экономическое сотрудничество обретает новое содержание», - добавила Севиль Микаилова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)