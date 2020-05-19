Письма граждан: Господин Президент, мы признательны Вам за неустанную работу во имя благополучия народа

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана с большим одобрением воспринимают меры, предпринимаемые Президентом Ильхамом Алиевым по предотвращению широкого распространения в нашей стране царящей во всем мире пандемии коронавируса, проводимую работу для охраны здоровья, улучшения благосостояния населения. В адресованных главе государства многочисленных письмах граждане выражают свое удовлетворение вниманием и заботой.

Trend со ссылкой на сайт Президента, представляет еще одну часть писем, адресованных главе государства.

Алифага Ахвердиев из села Агайры Билясуварского района пишет: «Уважаемый господин Президент, каждый Ваш шаг и меры, предпринимаемые в эти трудные и сложные дни нашего народа, заслуживают одобрения. Оказание по Вашему поручению помощи малообеспеченным семьям – это очень гуманное решение. Как пожилой гражданин, посчитал своим долгом от имени жителей села, где я живу, выразить Вам и членам Вашей семье благодарность. Я и моя семья каждый день молимся во время намаза за Вас. Да ниспошлет Аллах Вам нескончаемого здоровья.

Господин Президент, да поможет Всевышний Вам во всех делах. Мы искренне радуемся каждому Вашему успешному делу».

Студентка Фируза Раджабова, написавшая главе государства письмо из Стамбула, отмечается: «Уважаемый господин Президент, со дня Вашего прихода к власти как достойного продолжателя политического курса великого лидера Гейдара Алиева я поддерживаю и приветствую Вашу успешную внутреннюю и внешнюю политику, нацеленную на достижение четких целей. Благодаря эффективным государственным программам, осуществляемым под Вашим руководством в условиях глобального распространения инфекции COVID-19, наша страна входит в число стран, наименее пострадавших от этого вируса. В результате Вашей социальной политики, основанной на принципах гуманизма, обеспечивается высокий уровень защиты здоровья и благополучия граждан во время пандемии. Наш народ с удовлетворением воспринимает Ваши решения по увеличению пособий для малообеспеченных семей, обеспечению дополнительных пособий безработным, сохранению развития экономики страны в эти трудные времена, а также организацию на высоком уровне доставку в республику наших соотечественников за рубежом.

Уважаемый господин Президент, от себя лично и от имени моей семьи выражаю Вам и Вашему ближайшему соратнику, Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой признательность за поддержку народа в эти трудные времена, неустанную работу на благо нашего народа.

Дорогой Президент, я, как молодая азербайджанка, получающая юридическое образование в Стамбульском университете Турции, горжусь Вами. Пусть Всемогущий Аллах защитит Вас и наш Азербайджан! Вместе мы сильны! Мы сильны с Вами!».

Вынужденный переселенец из Зангиланского района Бахтияр Гасанов: «Уважаемый господин Президент, в то время, когда весь мир страдает от пандемии коронавируса, принятые Вами профилактические меры защитили наш народ от этой болезни. Все мы увидели, как Вы работали без устали днем и ночью, мобилизовали все свои силы, выступили с призывом «Вместе мы сильнее!». Благодаря этим мерам потери от коронавируса в нашей стране были не столь велики.

Господин Президент, вы всегда были с азербайджанским народом, создали все условия для улучшения его социального положения. И на этот раз, благодаря Вашей дальновидной политике, мы успешно преодолеем эту беду.

Мы, вынужденные переселенцы, всегда рядом с Вами, и признательны Вам за созданные для нас условия. Выражаем Вам и Мехрибан ханым признательность за всю работу, проделанную во время пандемии».

Ученица 7-го класса из Джебраильского района Ляман Гашимова: «Уважаемый господин Президент, я долго думала, чтобы написать Вам это письмо. Много думала о том, какие слова использовать, как построить предложения. Но наконец я поняла, что никакие слова или предложения не могут полностью выразить мою признательность Вам. В настоящее время все страны мира борются с пандемией COVID-19. Благодаря Вам Азербайджан впишет свое имя золотыми буквами в летопись этой борьбы. В результате Ваших своевременных решений наши граждане довольны жизнью. В этот сложный период Вы уделяете внимание каждому гражданину. Большое спасибо. Да поможет Вам Аллах!».

Ученица 5-го класса гимназии с уклоном на естественные науки города Сумгайыт Фарах Ализаде пишет: "Уважаемый господин Президент, я выражаю Вам в этом письме бесконечную признательность. Вы сохраняете эти прекрасные, плодородные земли, оставшиеся нам от наших предков, много работаете ради их развития. К сожалению, в 2020 году на землю пришла беда: COVID-19. Постепенно этот вирус охватил весь мир, к сожалению, уже достиг Азербайджана. Однако в результате предпринятых Вами мер COVID-19 в Азербайджане распространился, меньше чем в других странах. Проект "Виртуальная школа", реализуемый по Вашей инициативе, помогает нам не отстать от учебы за время карантинного режима. Вы заботитесь о наших больных, оказываете им всевозможную помощь. За период борьбы с COVID-19 государство обеспечивает малоимущих материальной помощью, оберегает их. С Вашей помощью мы преодолеем вирус".

Выражая признательность главе нашего государства, вынужденный переселенец из Лачинского района Афил Исмаилов пишет: "Уважаемый господин Президент, я очень рад и горд тем, что Вы спасаете Азербайджан от коронавируса с малыми потерями. Гуманистический шаг по передаче государством малоимущим и пожилым людям продовольствия и материальной помощи приветствуется населением.

Да хранит Аллах Вас, наше государство и народ от этой большой беды! Выражаю Вам искреннюю признательность. Господин Президент, мы с Вами и всегда будем с Вами!".

Валида Халилова из поселка Кешля Низаминского района Баку пишет: "Уважаемый господин Президент, сердечно поздравляю Вас и Мехрибан ханым с праздником Рамазан. Пусть с приходом этого священного праздника из нашей страны уйдут все беды, в том числе инфекция коронавируса, начнется период плодородия и процветания. Пусть праздник Рамазан принесет всем семьям во главе с Вашей, гражданка России. Уже некоторое время как я в Баку. От имени всех азербайджанцев, проживающих в России, выражаю Вам признательность. Меры, предпринятые Вами в борьбе с коронавирусом, достойны похвалы. Мы вновь убедились в том, что для Вас важнее всего здоровье и благополучие нашего народа. Как хорошо, что Вы есть".

89-летний житель поселка Гилязи Хызынского района Гаджихыдыр Джабаров пишет: "Уважаемый господин Президент, благодаря Вашей продуманной политике Азербайджан уверенно строит свое будущее, достигает больших успехов в укреплении независимости и международного авторитета. Сегодня Азербайджан - это страна, обеспечивающая собственную стабильность и развитие. Это помогло преодолеть пандемию коронавируса.

Господин Президент, мне 89 лет, у меня 7 внуков и 7 правнуков. От имени моей большой семьи выражаю Вам признательность за Вашу неутомимую деятельность. Иншаллах, проведем с Вами победное шествие и в Карабахе".

Сахавет Байрамов из села Сийов Лерикского района пишет: "Господин Президент, под Вашим руководством Азербайджан оставил позади развитые страны мира в сфере борьбы с пандемией коронавируса. Именно поэтому генеральный директор ВОЗ назвал Азербайджан образцовой страной в этой борьбе, направил Вам благодарственное письмо, порекомендовал ряду стран использовать опыт нашей республики в этой сфере.

Господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность за успехи в Вашей напряжённой деятельности. Мы всегда сильны под Вашим руководством!".

Житель села Хавзава Лянкяранского района Сардар Фараджев пишет: "Господин Президент, мне 78 лет, я пенсионер. Двое моих сыновей офицеры, а другой сын - участник Апрельских боёв. Вы всегда внимательны и заботливы в отношении к людям. В настоящее время вирус COVID-19 охватил весь мир. Вы предприняли серьезные превентивные меры по предотвращению распространения вируса в Азербайджане. Выражаю Вам признательность за это. В эти тяжёлые дни Вы предусмотрели социальное положение представителей всех общественных слоев и позаботились о них. Оказывается максимальная помощь пожилым людям. Обеспечиваются их медицинские и продовольственные потребности. Не остались без внимания и безработные лица. Им выделены единовременные пособия. Мы преклоняемся перед Вашей мудростью, гуманизмом. Вы рядом с каждым гражданином. Мы гордимся Вами. Да хранит Вас Аллах!".

Житель города Говлар Товузского района Талех Аллахвердиев пишет: "Уважаемый господин Президент, выражаем Вам признательность за целенаправленную политику и решительные меры по предотвращению распространения в Азербайджане инфекции COVID-19, охватившей весь мир. В 2020 году человечество, в том числе наша родина, столкнулись с угрозой пандемии. Несмотря на политические и экономические трудности, охватившие мир, именно в результате мудрой и дальновидной политике предотвращено распространение пандемии в Азербайджане. Опираясь на Вашу волю, мудрость и феноменальный талант руководителя, верим, что наша страна с честью преодолеет и эти испытания. В сложный для нашей страны период Вы благодаря настойчивой деятельности вновь доказали, что находитесь рядом с азербайджанским народом, думаете и заботитесь о каждом гражданине. В результате Ваших усилий тысячи наших соотечественников спаслись от этой беды. Распоряжения, подписанные Вами в этот сложный для нашей страны период, внимание и забота о нашем народе, являются истинным олицетворением единства государства и народа.

Господин Президент, как и весь азербайджанский народ, наш коллектив также с чувством благодарности воспринимает то, что Вы находитесь рядом с народом в борьбе с COVID-19, ставшем бедствием для всего человечества и желаем Вам новых успехов в Вашей трудной, напряженной деятельности".

Самит Нуриев из Масаллинского района пишет: "Уважаемый господин Президент, мы масаллинцы всегда поддерживаем Вас. Потому что в самые тяжелые дни Вы были рядом с народом, всегда поддерживали граждан. В то время, когда пандемия коронавируса охватила весь мир, Вы опять находитесь рядом с нами. Для защиты здоровья людей Вы ввели в стране особый карантинный режим. Мы хорошо понимаем, что для сохранения здоровья и возвращения жизни в нормальное русло мы должны временно находиться в изоляции и оставаться дома.

Господин Президент, мы благодарны Вам за поддержку в это трудное время людей, относящихся к уязвимым слоям населения. Мы гордимся, что у нас такой Президент, как Вы".

Жители Гахского района Ага Рамазанов, Бахар Гасанова, Эльнур Мамедли, Айхан Абдуллаев, Ровшан Ибрагимов и Эльнур Ахмедли пишут: "Уважаемый господин Президент, несмотря на то, что народ столкнулся с испытанием, благодаря Вам добивается хороших результатов в ходе этого испытания. Предотвращение широкого распространения в нашей стране пандемии коронавируса, потрясшей даже самые развитые страны, наименьшее количество потерь и статистика выздоровления зараженных радуют всех нас, то есть, могло бы быть намного хуже. Все происходящее свидетельствует о том, что все это было достигнуто в результате своевременно предпринимаемых Вами превентивных мер, профилактической работы, проводимой в настоящее время в этой области, а также приведения в готовность за короткое время нашего здравоохранения. В эти трудные дни Вы не забыли и о малообеспеченных слоях населения. Предоставление пособий, материальной помощи происходит именно по Вашей инициативе и благодаря Вашей воле. Большое Вам спасибо, что осуществляете такую большую работу для народа".

Кямаля Билалова из Баку пишет: "Уважаемый господин Президент, в адресованном Вам письме хочу отметить, что в Вашем лице мы видим любящего и ценящего свой народ главу государства. В эти дни, когда, соблюдая карантинный режим из-за угрозы пандемии, мы остаемся дома, Ваши слова, прозвучавшие с телевизионных экранов "Здоровье азербайджанского народа важнее всего", переполнили мое сердце, как гражданина, как матери, бабушки, педагога, чувством гордости и радости. Как хорошо, что у азербайджанского народа есть такой безгранично любящий свою Родину, высоко ценящий свой народ Президент, как Вы. Мы Вас любим и всегда поддерживаем. Верим, что наш Президент, который прилагает все усилия для обеспечения блестящего будущего Азербайджана, вернет нам и Карабах. Мы сильнее вместе с Вами!".

Жители Нефтчалинского района Видади Гусейнов, Сехран Алиев, Ариф Нагиев и Дадашбала Исмаилов пишут: "Уважаемый господин Президент, осуществляемая Вами, как продолжателем политического курса великого лидера Гейдара Алиева, работа на пути развития республики встречается с одобрением. Принятые Вами оперативные решения по предотвращению пандемии COVID-19, с которой в последнее время столкнулось человечество, избавили наших граждан от этой беды с минимальными потерями. От имени жителей Нефтчалинского района выражаем Вам уважение и признательность за всю эту работу. Мы всегда поддерживаем Вашу внутреннюю и внешнюю политику. Да хранит Вас Аллах! Желаем Вам новых успехов!".

Жители Джалилабадского района Гейдар Мириев, Гардашхан Гасымов, Шафа Садыгов и Хаял Халилов пишут: "Уважаемый господин Президент, в результате своевременно предпринятых Вами превентивных мер и правильного соблюдения карантинного режима страна с минимальными потерями преодолевает пандемию, широко распространившуюся по всему миру и ежедневно уносящую тысячи жизней. Благодаря Вашим высоким организаторским способностям мы, иншаллах, с минимальными потерями преодолеем это испытание. Материальная помощь, оказываемая безработным, малообеспеченным семьям, также с одобрением воспринимается жителями нашего района. Еще раз выражаем Вам глубокую признательность за внимание, заботу и поддержку о здоровье нашего народа".

Жители Шамахинского района Расим Алескеров, Кенуль Гюльджан, Азер Ахмедов, Шохрат Шахмамедов и Кенан Фарманов пишут: "Уважаемый господин Президент, в то время, когда пандемия коронавируса бушует во всем мире, сильные государства оказались в беспомощном положении перед вирусом, благодаря предпринимаемым Вами превентивным мерам страна достигает положительных результатов в преодолении этого испытания. В эти трудные дни Вы вновь рядом с народом, делаете все возможное для защиты нашего здоровья, обеспечения социального благосостояния. От имени жителей Шамахинского района выражаем Вам признательность и благодарность за то, что вместе с нами думаете о благосостоянии наших семей, детей, а также за принятые Вами решения по сведению к минимуму последствий этого вируса. Мы гордимся, что являемся гражданами государства, руководителем которого являетесь Вы. Мы всегда будем поддерживать Вас в принятых решениях во благо нашего государства".

Жители города Исмаиллы Аскер Манафов, Эльшад Гасымов, Яшар Агаев и Сахиля Мамедова пишут: "Уважаемый господин Президент, лично от себя и от имени членов наших семей выражаем Вам и Мехрибан ханым Алиевой признательность за внимание и заботу о нас в эти трудные дни, желаем успехов в деятельности и крепкого здоровья. Предоставление единовременной выплаты людям, не работающим в связи с карантинным режимом, а также оказание Фондом Гейдара Алиева продовольственной помощи малообеспеченным семьям имеет огромное значение. Это является проявлением заботы и любви о гражданах Азербайджана. В тяжелые дни народа Вы всегда находились рядом с гражданами, обеспечивали нужды людей. Да поможет Вам Всевышний!".

Житель города Мингячевир Анар Гаджиев: «Уважаемый господин Президент, горжусь нашим Азербайджаном, который под Вашим руководством день ото дня становится все краше, могущественнее и сильнее. Неоспоримая реальность заключается в том, что спасение, начатое общенациональным лидером нашего Азербайджана Гейдаром Алиевым, движется к процветанию и прогрессу. Наша страна под Вашим руководством продолжает развиваться и становиться еще сильнее, могущественнее и красивее. Весь наш народ гордится Вашей великой политикой тем, что Вы сделали для Азербайджана. Работа, проделанная Вами в связи со свирепствующим в мире вирусом, еще раз показала, какую большую самоотверженность Вы проявляете для нашего народа, какую огромную работу Вы проводите. Работа, осуществляемая под Вашим руководством в период пандемии, еще раз продемонстрировала, что в Азербайджане есть достойный лидер, обладающий большим сердцем, заботящийся о своем народе. Выражаю Вам большую признательность, желаю Вам долгой и счастливой жизни.

Преподавательница из Сальянского района Рояла Бабазаде: «Уважаемый господин Президент, Вы и Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан ханым Алиева отличились в борьбе с вирусом COVID-19, который держит мир в страхе.

Низкое число заражений и летальных исходов по сравнению с другими странами мира является результатом Вашей дальновидной политики. То, что Вы любите и цените своих граждан, было отражено во всех этих комплексных мероприятиях. Благодаря созданию Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, введению карантинного режима, перечислению государственными и частными предприятиями средств в этот фонд, поддержке малообеспеченных семей и предпринимателей, выплате месячной зарплаты в прежнем порядке, организации виртуальных проектов для учащихся и преподавателей и др, Азербайджанская Республика стала и продолжает оставаться примером для многих стран. Заявив «Мы сильные вместе!», Вы собрали народ вокруг себя. Как работник образования, выражаю глубокую признательность и благодарность Вам и Мехрибан ханым Алиевой за все эти экономические, социальные и политические мероприятия».

Житель Масаллинского района Нурлан Аскерли, магистрант Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности: «Уважаемый господин Президент, этим письмом хотел бы выразить Вам глубокую признательность. Сегодня, когда сильнейшие государства мира оказываются беспомощны перед пандемией COVID-19, благодаря Вашим решительным шагам распространение этой инфекции в нашей стране было сведено к минимальному уровню, были предприняты важные шаги по ограничению распространения пандемии. Безусловно, невозможно избавиться от пандемии без последствий. Однако я верю, что после Вашей целенаправленной деятельности и социально-экономических мер, Азербайджан окажется в числе стран, которые наименьше пострадали от этой напасти.

Уважаемый господин Президент, мы поддерживаю решения, которые Вы приняли заботясь о здоровье нашего народа, выражаю Вам глубокую благодарность и желаю новых успехов в Вашей целенаправленной деятельности. Верю, что благодаря Вам мы оставим эти трудные дни позади. Мы сильнее вместе!»

Жительница города Баку Матанат Гадимова: «Дорогой наш Президент, как представительница молодежи, благодарю Вас за то, что в период распространения пандемии COVID-19 Вы обеспечили социальную защиту нуждающимся категориям в Азербайджане, приняли меры по обеспечению безопасности народа. Неоспоримы всестороннее внимание и забота, проявляемые Вами об улучшении благосостояния народа, повышении уровня жизни, обеспечении населения работой, безопасном проживании людей.

Господин Президент, Ваша забота о малообеспеченных семьях в период пандемии особенно приветствуется. В апреле и мае я тоже получила единовременное пособие по безработице в размере 190 манатов. Большое спасибо за заботу о нас. От себя лично и от имени моей матери, выражаю Вам признательность. Мы любим Вас и доверяем Вам. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!»

Жители Сабирабадского района Фатма Аскерова, Алийолдаш Акберов и Севиндж Нуриева пишут: «Уважаемый господин Президент, от имени жителей Сабирабадского района благодарим Вас за то, что защищаете нас, прилагаете усилия во имя счастливого будущего нашего народа. Не забыв в эти тревожные дни о малообеспеченных семьях, им оказывается помощь. Каждый из нас чувствует Вас рядом. Желаем Вам долгих лет жизни, здоровья и успехов. Пусть Ваше будущее будет светлым, а все Ваши дела будут успешными. Большое спасибо, что Вы есть. Да здравствует Азербайджан и те, кто его любит!»