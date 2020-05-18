Граждане пишут Президенту: Мы очень высоко оцениваем Вашу самоотверженность, проявленную во имя здоровья и благополучия народа

Политика 18 мая 2020 20:45 (UTC+04:00)
Граждане пишут Президенту: Мы очень высоко оцениваем Вашу самоотверженность, проявленную во имя здоровья и благополучия народа

БАКУ /Trend/ - Со всех уголков республики наши граждане направляют Президенту Ильхаму Алиеву многочисленные благодарственные письма за защиту здоровья и улучшение благосостояния населения Азербайджана в период коронавирусной пандемии, спасение народа от этой беды с наименьшими потерями.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет некоторые из этих писем.

Вынужденный переселенец из Кяльбаджарского района Фазиль Меликов пишет: «Уважаемый господин Президент, в эти неспокойные для нашего народа дни я также посчитал своим долгом написать Вам письмо. Прежде всего, хочу отметить, что в 1969 году, когда наш общенациональный лидер Гейдар Алиев был назначен руководителем Азербайджанской Республики, я поступил в Азербайджанский медицинский университет. В эти годы, как и многие студенты, я принимал участие в различных государственных мероприятиях, непосредственно видел, каким великим политическим деятелем является общенациональный лидер. Мне посчастливилось увидеть и Зарифу ханым Алиеву. Так, я прошел практические занятия по глазным болезням в медицинском центре, где работала Зарифа ханым. Я был свидетелем, насколько она была добрым, простым и образованным врачом.

Дорогой Президент, Вы, как достойный преемник этой интеллигентной семьи, заботитесь о людях, обеспечиваете успешное развитие нашей страны. Как врач-педиатр, я знаю, что профилактика болезни легче и эффективнее лечения. В результате Ваших своевременных мер против коронавируса, Азербайджан имеет меньше фактов заражения и смерти, чем во многих странах. Уверены, что Вы преодолеете и эту трудность. Мы, кяльбаджарцы, с Вами. Еще раз выражаю Вам признательность».

Вынужденный переселенец из Ходжалинского района, член семьи шехида Вюсал Амирли пишет: "Уважаемый господин Президент, то, что Вы дальновидно предвидели широкий размах эпидемии до объявления в мире пандемии коронавируса COVID-19, и мобилизовали все структуры во главе со сферой здравоохранения, предприняли шаги по спасению нашего народа от этой болезни, а также выделение Вами больших средств для сохранения устойчивости экономики, ещё раз показало мирy, насколько Вы сильный лидер. Помощь Мехрибан ханым Алиевой в столь тяжёлый для всего мира период посредством Фонда Гейдара Алиева десяткам тысяч семей ещё более увеличили чувство любви к вам всего народа.

Господин Президент, как сын шехида, выражаю признательность Вам и Мехрибан ханым Алиевой, благодарю Вас".

Житель села Гаралар Саатлинского района Хафиз Бабаев пишет: "Уважаемый господин Президент, мне 82 года. Выполняя Ваше поручение, около двух месяцев не выхожу из дома, не вижу дорогих мне людей. Знаю, что пожилые люди быстрее заражаются вирусом, болезнь протекает тяжелее. Я регулярно слушаю новости. Знаю, что этот вирус распространился во многих странах. В большинстве государств стал причиной массовой смерти людей. Однако благодаря Вашей дальновидности, заботливому отношению к народу в Азербайджане очень мало случаев заражения и смертей.

Уважаемый господин Президент, от себя лично и от имени членов моей семьи выражаю Вам признательность за проявленную Вами самоотверженность во имя спасения нашего народа в самой страшной биологической войне XXI века. Да хранит Вас Аллах!".

Житель Агдамского района Ровшан Шихиев пишет: "Уважаемый господин Президент, Вам принадлежат очень большие заслуги в развитии Азербайджанской Республики. Работа, проводимая в Агдамском районе во всех сферах, высоко оценивается жителями. Общественность района всегда поддерживает и будет поддерживать Вашу политику.

Строительство новой 30-километровой дороги из Агдама в Барду, сдача в пользование медицинского пункта в селе Имамгулубейли очень радует жителей района. А строительство за короткий срок нескольких детских садов на территории района свидетельствует о Вашей заботе о детях, являющихся нашим будущим. Благодаря Вашей воле эта работа продолжается и в такие беспокойные дни. Помощь малообеспеченным семьям в районе морально поддерживает их.

Уважаемый господин Президент, мы агдамцы выражаем Вам признательность за проделанную работу, созданные условия, желаем новых успехов в Вашей успешной деятельности".

Житель села Вистен Лерикского района Джошгун Расулов: "Уважаемый господин Президент, решения, дальновидно принятые Вами для предотвращения распространения в нашей стране пандемии коронавируса, охватившей весь мир, меры, предпринимаемые под Вашим руководством, и достигнутые результаты вызывают у меня, как гражданина, чувство гордости. Ежедневно посредством различных средств информации мы узнаем о количестве зараженных и умерших от пандемии людей. У нас эти показатели намного ниже и это является именно результатом целенаправленных мер, своевременно предпринимаемых Вами. Вы - Президент каждого гражданина. Вы доказываете это в каждом предпринятом шаге, в частности, в нынешнее трудное время.

Господин Президент, мы всегда рядом с Вами и поддерживаем Вас. Вместе мы сильнее!".

Джумшуд Керемов из села Кергелан Лянкяранского района пишет: "Уважаемый господин Президент, Вы всегда рядом с азербайджанским народом, уделяете внимание и заботу о нем. Мы одобряем меры своевременно предпринятые Вами для предотвращения распространения в нашей стране пандемии коронавируса, высоко оцениваем Ваши рекомендации по защите здоровья людей. Мы выражаем Вам признательность за то, что в эти трудные дни здоровье нашего народа, его благосостояние были для Вас превыше всего, говорим Вам "Большое спасибо!". Да ниспошлет Вам Аллах крепкого здоровья. Да хранит Вас Аллах!".

Жительница города Гянджа Сабина Ализаде пишет: "Дорогой Президент, являясь работником образования, я наблюдаю за проводимой Вами успешной политикой и полностью поддерживаю ее. Я испытываю чувство гордости от Вашей отзывчивости и самоотверженности в связи с происходящими в последнее время в мире и стране событиями. Все мы видим пользу и положительные результаты профилактических мер, своевременно осуществляемых Вами против коронавируса. Каждый предпринимаемый Вами шаг как в политической, так и социальной сфере опирается на демократические и гуманистические идеи.

Дорогой наш Президент, история всегда взращивает своих лидеров. Вы - самый успешный и достойный преемник политики гениального лидером, который подарил нам нашу независимость и благосостояние. Мы всегда поддерживаем Вас и верим в Вас».

Жители Бардинского района Санубар Наджафова, Нюсрет Мамедов, Исмет Гаджиев и Сафияр Наибов пишут: «Уважаемый господин Президент, мы поддерживаем Ваши распоряжения по борьбе с пандемией коронавируса, ценные рекомендации и инициативы, касающиеся социальной солидарности. В результате своевременно предпринятых оперативных и неотложных мер в настоящее время в нашей республике ведется эффективная борьба с пандемией коронавируса. Наше государство и сегодня продолжает прилагать усилия для защиты здоровья населения, предотвращения распространения коронавируса. Мы уверены, что наш народ избавится от этой беды с минимальным ущербом.

Господин Президент, от имени жителей Бардинского района выражаем глубокую благодарность Вам и Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой за работу, проделанную Вами для нашей Родины и нашего народа, Вашу неустанную деятельность. Мы уверены, что решительные и гуманные шаги, предпринятые Вами в рамках борьбы с коронавирусом, дадут свои результаты».

Нариман Гасанов, Назим Алиев и Мехди Агаев из Лерикского района выразили свою благодарность главе государства следующими словами: «Уважаемый господин Президент, Вы - героический сын азербайджанского народа. Мы, лерикцы, очень высоко ценим Вашу самоотверженность, продемонстрированую во имя здоровья, социального благополучия азербайджанского народа. Благодаря Вашей целенаправленной работе, своевременно предпринятым мерам мы преодолеваем огромные трудности. В борьбе с коронавирусом Вы, как всегда, пошли правильным путем, выбрали успешный путь.

Господин Президент, мы поддерживаем Вас, желаем Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья. Вы - гордость азербайджанского народа».

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