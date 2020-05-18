Письма благодарности Президенту: Мы считаем себя счастливыми гражданами, потому что у нас такой лидер, как Вы

БАКУ /Trend/ - В адрес Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжают поступать письма благодарности от граждан.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет часть писем, адресованных главе государства.

Жительница поселка Зобуджуг-4 Физулинского района, член семьи шехида Саадат Гусейнова пишет: «Уважаемый господин Президент, как гражданка Азербайджана и работник культуры я от всей души рада мерам, принимаемым нашим государством в борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19). Мы гордимся тем, что всегда видим Вас рядом с народом. То, что Вы делаете для предотвращения распространения этого опасного вируса в нашей республике, достойно одобрения. В период карантинного режима Вы не обделили вниманием и заботой работников культуры. Лучшим примером этого является то, что в период карантина нам предоставлены внеочередные отпуска с сохранением зарплаты. Коллектив Физулинской районной централизованной библиотечной системы поддерживает Ваши решения и указания по предотвращению пандемии, как и во всех других областях, всегда рядом с Вами в этой борьбе.

Уважаемый господин Президент, как член семьи шехида выражаю Вам глубокую признательность за заботу, которые Вы проявляете в эти трудные дни о нашем народе, в том числе о нас, работниках культуры».

Студент из села Бенеджик Агсуинского района Гурбан Бабазаде: «Уважаемый господин Президент, в результате охватившей нашу планету пандемии коронавируса сегодня мировая экономика столкнулась с глубоким кризисом и трудностями. Однако благодаря принятым Вами мерам в нашей стране удалось предотвратить широкое распространение вируса.

Господин Президент, наглядным примером Вашей успешной политики является то, что в Азербайджане царит стабильность, а количество случаев заражения постепенно уменьшается. В эти дни мы стали свидетелями огромной заботы Президента и Мехрибан ханым о нашем народе, их поддержки. Да хранит Вас Аллах! Желаем Вам успехов в высшей государственной деятельности».

В письме школьника из Хатаинского района города Баку Мурада Ибадова говорится: «Уважаемый господин Президент, я учусь в 6 классе, каждый день продолжаю занятия в формате онлайн.

Господин Президент, несмотря на свирепствующую во всем мире пандемию, в результате Вашей дальновидной политики и принятым Вами мерам широкое распространение этой болезни в нашей стране было предотвращено. Благодаря Вам наша страна возвращается к нормальной жизни.

Господин Президент, проводимая Вами работа - очень большая помощь для нас, школьников, она вселяет надежду на более светлое будущее. Благодарю Вас за это».

Вынужденные переселенцы из Губадлинского района Диляра Айдынова и Джавид Алмурадов: «Уважаемый господин Президент, вынужденные переселенцы молятся за Вас. Благодарим Вас как за решение наших социальных проблем, так и за небольшие потери в период пандемии. Мы, вынужденные переселенцы из Губадлы, всегда считали Вас и членов Вашей семьи самыми близкими нам людьми и поддерживали Вас. Мы идем по Вашему пути, так как он ведет к развитию и прогрессу. Ваши обращения к народу в связи с пандемией сыграли для нас исключительную роль. Ценные рекомендации, призыв к солидарности создали основу для достойной борьбы с этим заболеванием. Еще раз благодарим Вас, господин Президент».

Школьница из Джебраильского района Ляман Хашимли выражает признательность главе государства следующими словами: «Дорогой и уважаемый Президент, я - ученица средней школы. Хотя мне трудно выразить словами все, что Вами сделано, все же решила написать Вам идущие от сердца слова. В настоящее время весь мир борется с коронавирусом. Даже самые крупные государства не могут победить эту пандемию. Хотя Азербайджан тоже еще не полностью победил коронавирус, лично я рада тому, что наши потери невелики, мы эффективно боремся с болезнью. Выражаю Вам безграничную признательность, дорогой мой Президент!»

Жительница города Баку Пярвана Мурадова: «Уважаемый господин Президент, я - домохозяйка. У меня двое детей. Сочла своим долгом поблагодарить Вас. Вы всегда защищали нашу страну, и сегодня защищаете ее. Хорошо, что Вы - наш Президент. Хорошо, что мы избрали Вас. Я сегодня очень спокойно живу в своем доме. Самое главное, Вы поддерживаете спокойствие в нашей стране. Вы защищаете нас от такой беды, как COVID-19. Ежедневно во всех странах этим вирусом заражаются тысячи людей. Но мы благодаря Вашим усилиям, можно сказать, победили эту болезнь. Мы и сегодня остаемся дома, потому что это нам на пользу. Большое спасибо, дорогой наш Президент. Мы Вас очень любим. Да ниспошлет Вам Аллах долгих лет жизни! Стойте горой всегда за нами. Да хранит Вас Аллах!».

Исмаил Юнисзаде и Нофель Гасымов из Гядабейского района пишут: «Уважаемый господин Президент, от имени всех гядабейцев выражаем Вам признательность за Ваши внимание и заботу о каждом гражданине нашей страны в то время, когда пандемия коронавируса охватила весь мир. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью! Вы еще раз доказали, что служите каждому гражданину, находитесь рядом с народом в сложное время. Мы гордимся Вами».

Назакет Рагимова из поселка Гобустан Гарадагского района: «Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, как гражданка Азербайджана горжусь Вами. У меня двое внуков, они тоже гордятся Вами. Вы не жалеете сил, чтобы защитить нашу страну от пандемии коронавируса. В результате упреждающих шагов, предпринятых Вами в связи с коронавирусом, в настоящее время в нашей стране очень мало случаев смерти. Все это благодаря Вашим усилиям. Выражаю Вам глубокую признательность. Я каждый день молюсь за Вас и Вашу семью. Да хранит Вас Аллах! Хорошо, что Вы есть. Иншаллах, это зло скоро исчезнет с лица земли. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!».

Жители Масаллинского района Бахрам Ягубов, Симран Алиев, Айдын Нуралыев, Ульфат Мамедов, Кинаханым Алиева, Илькин Агаев и Раджи Мамедов пишут: «Уважаемый господин Президент, благодаря Вашей дальновидной политике и своевременным решениям Азербайджан сегодня является одной из стран, наименее пострадавших от пандемии. Под Вашим мудрым руководством в нашей стране были приняты своевременные и эффективные меры против этого бедствия. Ваши призывы и обращения Мехрибан ханым к народу мобилизовали всех. Введение особого карантинного режима, выплата зарплат лицам, остающимся в этот период дома, оценка труда каждого, кто внес вклад в эту борьбу, исходят из Вашего гуманизма.

Господин Президент, азербайджанский народ всегда справлялся с возникавшими трудностями. Основной залог больших успехов в нашей стране - единство лидера и народа. В самые трудные времена лидер находится рядом со своим народом, а гражданин – рядом со своим лидером. Верим, что эти тревожные дни скоро останутся позади, под Вашим руководством мы спасемся от этой беды, и жизнь в нашей стране вновь вернется в прежнее русло. Забота, проявленная в эти дни о гражданах, показывает, какой Вы сильный лидер. Желаем Вам успехов в ответственной и почетной работе».

Жительница города Баку Наиля Гараева: «Уважаемый господин Президент, Вы - Президент каждого азербайджанца. Вы еще раз доказали это, находясь рядом с нашим народом в столь тяжелые дни. К большому сожалению, COVID-19, ставший бедствием для всего мира, не обошел стороной и наш Азербайджан. Но Вы оказали нам, народу всю необходимую помощь, позаботились о нас. Вы защищаете нас так, как защищал свой народ от больших бедствий общенациональный лидер Гейдар Алиев. Потому что Вы - достойный преемник великого лидера. Мы уверены, что благодаря Вашим мудрым решениям наша страна достойно выдержит борьбу с пандемией коронавируса, и мы продолжим нашу благополучную жизнь. Дорогой мой Президент, мы гордимся Вами. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!».

Жители Гёйгёльского района Фарида Рагимова, Джамиля Зейналова, Гадир Иманов, Зари Ибрагимова, Джамиля Иманова, Гусейн Ибрагимов, Барат Пашаев и Шамиль Гасанов пишут: «Уважаемый господин Президент. Пандемия коронавируса, охватившая в последнее время весь мир, создала проблемы и для нашего государства. Однако Ваша решимость защитила нашу страну от большого ущерба. Мы уверены, что под Вашим руководством мы с честью и достоинством преодолеем эту ситуацию. Вы направили все материальные возможности нашего государства на ликвидацию этой эпидемии. Осуществляются широкомасштабные меры для победы над ней.

Уважаемый господин Президент, благодаря Вашим дальновидным решениям по защите здоровья людей наше государство выходит из этой беды с минимальными потерями. В результате принятых по Вашему указанию мер распространение вируса в нашей стране было предотвращено.

Господин Президент, мы благодарим Вас за внимание и заботу о нашем здоровье. Да хранит вас Аллах!»

Учительница из города Гянджа Гюнай Аббасова: «Уважаемый господин Президент, я - учительница английского языка Гянджинской городской средней школы номер 1 - приветствую Вас и хочу выразить Вам признательность.

В период применяемого в настоящее время особого карантинного режима мы, следуя Вашим рекоменациям, продолжаем оставаться дома. Из-за коронавируса школы временно закрыты, поэтому мы проводим занятия в онлайн формате. Наша цель - добиться того, чтобы наши ученики, находясь дома, не отставали от занятий.

Уважаемый господин Президент, мы являемся свидетелями катастрофических последствий пандемии COVID-19 в ряде стран мира. Однако в результате своевременных превентивных мер, принятых благодаря Вашим дальновидным решениям, широкое распространение коронавируса в Азербайджане предотвращается. В эти трудные дни Вы не только защищаете здоровье нашего народа, но и проводите огромную работу, направленную на организацию лечения и скорейшее выздоровление наших граждан, зараженных вирусом. Эта неоценимая работа высоко ценится народом. Выражаю Вам глубокую признательность за внимание и заботу о нашем народе, Вашу неустанную деятельность в период пандемии. Мы гордимся тем, что живем в такой прекрасной стране, как Азербайджан, и считаем себя счастливыми гражданами, потому что у нас такой лидер, как Вы. Благодарю Вас за внимание и заботу о нас в столь сложный для человечества период».

Жители Губинского района Хазар Лалаев, Гаджи Шабанов, Тарлан Абдуррахманов и Гамбар Велиев пишут: «Уважаемый господин Президент, Вы приняли самые правильные для нашей страны решения в борьбе с коронавирусом. Ваши своевременные и правильные решения защитили наш народ от тяжелых потерь. С помощью Всевышнего, благодаря Вашим мудрым решениям, самоотверженности наших врачей угроза коронавируса отступает от нашей страны. Мы всегда с Вами, так же, как Вы всегда рядом с азербайджанским народом. Мы уверены, что Ваша предстоящая деятельность и будущие шаги также послужат повышению благосостояния нашего народа. Мы гордимся Вами, господин Президент».

Жители Газахского района Эскиназ Намазова и Ильхамия Асадова пишут: «Уважаемый господин Президент, Вы - наш дорогой, любимый лидер. От имени матерей, которые бесконечно Вас любят, выражаем признательность за то, что Вы защитили народ от коронавируса.

Вы проводите огромную работу во имя нашего здоровья. Помощь, оказанная безработным, одиноким женщинам, стала как материальной, так и моральной поддержкой. Вы - спаситель нашего народа, гордость всех матерей. Да хранит Аллах Вас и нашу страну от бед, дарует долгих лет жизни на благо нашего народа!».

В письме жителя Хырдалана Рауфа Рагимова говорится: «Уважаемый господин Президент, в борьбе с коронавирусом, который охватил мир, даже ведущие государства столкнулись с трудностями. Ваша выверенная и целеустремленная политика в экономической и политической сферах, принимаемые Вами решительные и превентивные меры заложили основу того, чтобы наш народ с минимальными потерями вышел из этой беды. Мы уверены, что скоро избавимся от болезни, охватившей мир. Благодарим Вас за материальную и моральную поддержку, оказанную населению страны. Да хранит Аллах наш народ от напастей! Желаем Вам долгих лет жизни, здоровья».

Эльдениз Мустафаев, Садиг Сулейманов, Ильгар Джафаров и Раис Гасанов из Агдамского района пишут: «Уважаемый господин Президент, в период, когда мир оказался беспомощным перед лицом коронавируса, благодаря Вашей мудрости и высоким управленческим способностям Азербайджан избавляется от этой беды. Весь мир стал свидетелем веры народа во власть, его любви и доверия к руководству. В этот сложный период под Вашим руководством все структуры работали в полную силу.

Жители нашего района строго соблюдали правила, установленные в период особого карантинного режима, во время которого они были окружены особым вниманием и заботой. За все это, господин Президент, мы выражаем глубокую признательность всем, кто работал во главе с Вами, и желаем Вам больших успехов в деятельности во имя развития нашей страны».

Назрин Искендерова из села Хамья Сиязаньского района: «Господин Президент, горжусь тем, что являюсь гражданкой страны, которой Вы руководите, и живу в нашем родном Азербайджане.

Меры, принятые Вами во имя здоровья азербайджанского народа, безопасности нашей страны, работа, проделанная на благо наших граждан, достойны одобрения. Введение особого карантинного режима, временные запреты и ограничения в общественных местах дали свой эффект. Эти меры стали решающими в предотвращении широкого распространения коронавируса в нашей стране. Верю, что и после постепенного снятия этих запретов и ограничений наши граждане будут бдительны к угрозе вируса. Потому что все мы понимаем, что в борьбе с коронавирусом это главное условие нашего успеха. Господин Президент, выражаю Вам признательность за огромную работу, которую Вы проводите в этот трудный период борьбы».

Житель села Атбулаг Гаджигабульского района Бабек Рамазанов: «Уважаемый господин Президент, от своего имени и от имени моей семьи выражаем Вам глубокую благодарность за работу, проделанную в связи с пандемией COVID-19. Господин Президент, мы, как и все граждане, высоко оцениваем шаги, предпринятые Вами с заботой о здоровье граждан Азербайджана в период, когда мировая экономика терпит спад. Создание в короткий срок новых лабораторий, доставка в нашу страну аппаратов искусственной вентиляции лёгких, а также сдача в эксплуатацию предприятий по производству защитных медицинских масок, удовлетворение потребностей граждан страны в этой продукции за счет местного производства – очередной успех Вашей политики. Кроме того, предоставление людям, потерявшим работу из-за пандемии, единовременных выплат, является наглядным доказательством Вашей заботы о гражданах Азербайджана. Сегодня каждый гражданин абсолютно уверен, что Президент Азербайджана всегда с ним и всегда думает о нем.

Господин Президент, мы еще раз выражаем Вам глубокую признательность за все, что Вы сделали для нашего здоровья, и просим Всевышнего ниспослать Вам здоровья и долгих лет жизни. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!».