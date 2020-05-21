Правительство Азербайджана, несмотря на экономические риски, без колебаний выбрало защиту жизни граждан - грузинский эксперт

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверенно и успешно выполняет одну из главных задач, возложенных на главу государства, по защите населения в рамках потрясшей мир пандемии COVID-19.

Об этом сказал Trend известный грузинский историк, профессор Сухумского государственного университета, президент Кавказского международного центра исследований истории и геополитики Гурам Мархулия.

Согласно его словам, правительство Азербайджана достойно борется с пандемией коронавируса, выработав эффективную стратегию: «В условии пандемии перед каждым государством стоят два основных выбора: защита жизни людей и спасение экономики. Азербайджан является одной из стран, которые, несмотря на экономические риски, отдали предпочтение первому. Тем самым он еще раз подтвердил, что является социальноориентированным государством».

Эксперт считает, что уже несколько десятилетий пандемии такого масштаба не было: «Поэтому, естественно, нет средств и опыта борьбы с ней. Как действовать в такой ситуации, с чего начать? Каждая страна ищет ответ на этот вопрос, формирует свою политику. Своевременно принятые благодаря дальновидности Президента Азербайджана Ильхама Алиева правильные решения позволили снизить потери до минимума. Государство оказывает максимальную социальную поддержку самым различным слоям населения. Неслучайно Азербайджан входит в число стран, отличающихся эффективностью мер по борьбе с коронавирусом и его последствиями».

Политолог отметил, что необходимо обратить внимание на человеческий фактор в рамках данной проблемы: «Это удручающая картина во всем мире. На протяжении всей истории человечества от сложных и кризисных ситуаций народы спасали политическая воля и дальновидность лидеров. Во время больших вызовов основная задача, стоящая перед каждым лидером – это именно спасительная миссия.

За время своего правления Президент Ильхам Алиев превратил такие вопросы, как развитие и сохранение чистоты национально-духовных ценностей, родного языка азербайджанского народа, патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторического наследия народа, укрепление толерантной среды и мультикультурных ценностей в стране, в составную часть государственной политики. Благодаря рациональной, дальновидной и прагматичной политике, смелым шагам, сильным лидерским качествам и неутомимому повседневному труду Ильхама Алиева Азербайджанское государство успешно справляется со стратегическими задачами и уверенно идет в будущее».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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