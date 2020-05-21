Наследный принц Абу-Даби Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ/Trend/ - Наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин Президент.

Передаю Вам и Вашему дружественному народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, а дружественному азербайджанскому народу - развития и благосостояния под Вашим мудрым руководством", - говорится в поздравительном письме