Президент Германии поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Господин Президент.

От себя лично и от имени моего народа передаю Вам и азербайджанскому народу сердечные поздравления по случаю Дня Республики.

Ваш национальный праздник отмечается в этом году в особенно сложных условиях. Надеюсь, что совместными глобальными усилиями мы справимся с этими большими вызовами коронавирусного кризиса.

В последние 28 лет мы наблюдаем очень позитивное развитие двусторонних отношений. Надеемся, что курс экономических и социальных реформ откроет очередные перспективы для нашего сотрудничества. Моя страна с интересом ожидает продолжения и углубления этих тесных отношений с Азербайджаном посредством личных бесед и визитов на всех уровнях.

Желаю Вам и Вашему народу в первую очередь здоровья, мира и процветания", - говорится в поздравительном письме.