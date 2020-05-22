В Азербайджане создан фундамент для устойчивого и комплексного развития экономики на грядущие десятилетия - российский эксперт

Политика 22 мая 2020 10:10 (UTC+04:00)
В Азербайджане создан фундамент для устойчивого и комплексного развития экономики на грядущие десятилетия - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Успехи во внешней политики – одна из опор государственности современной Азербайджанской Республики.

Об этом сказал Trend доктор экономических наук, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

Профессор напомнил, что история Азербайджана включает как славные, так и трудные периоды, в частности, непродолжительный опыт государственности в начале прошлого столетия: «Именно с этими событиями связан празднуемый ежегодно 28 мая День Республики. В этот день в 1918 году Национальный совет Азербайджана провозгласил создание Азербайджанской Демократической Республики – первого подлинно суверенного государства на этой древней земле. Продолжающийся почти 30 лет процесс государственного строительства, начало которому было положено 30 августа 1991 года декларацией Верховного совета Азербайджана «О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики», ознаменовался значительными достижениями страны на международной арене. Признание нового государства со стороны международного сообщества выразилось в установлении дипломатических отношений с 182 государствами мира. Широкая сеть дипломатических контактов позволяет Азербайджану напрямую участвовать в выработке важнейших межгосударственных решений, напрямую выражать волю народа и отстаивать его интересы всеми доступными суверенному государству путями. За постсоветский период своего развития Азербайджан сыграл ключевую роль в формировании особого международно-правового режима Каспийского моря, установил взаимовыгодные экономические отношения с большинством соседних государств, стал неотъемлемой частью международного сообщества. Особый стиль внешней политики Азербайджана – внимательное отношение ко всем партнерам, включая наиболее крупные государства: США, ЕС, Китай, Индию, Россию, Турцию. С каждым из этих государств у Баку стабильные и взаимоуважительные отношения.

Далее эксперт отметил, что Азербайджан сегодня является полноправным членом более 50 международных межправительственных и неправительственных организаций: "За прошедшие годы стал заметен особый внешнеполитический и дипломатический стиль Баку – предпочтение членства в «"ежестких" интеграционных объединениях, не предполагающих делегирование принятия политико-экономических решений наднациональным органам (СНГ, ГУАМ). Азербайджан предпочитает такие международные организации, решения которых обязательно проходят утверждение на национальном уровне, что позволяет сохранить неприкосновенность государственного суверенитета и интересов отдельной страны и ее народа. Азербайджанские дипломаты также активно работают в таких глобальных универсальных организациях как Движение неприсоединения и региональных, например, Тюркский совет. Возглавляя данные организации на ротационной основе в нынешнем году, Азербайджан продолжает основные направления их деятельности, а также вносит свой национальный вклад в их текущую работу. В качестве примера можно назвать серию саммитов и других встреч на высоком международном уровне в рамках Движения неприсоединения, давших в течение последнего года "новое дыхание" данной организации".

Работая на постоянной основе в десятках международных организаций, а также поддерживая двухсторонние отношения с почти двумя сотнями государств, согласно его словам, Азербайджан показал себя как надежный, стабильный партнер, сочетающий защиту национальных интересов с уважительным отношением к интересам других государств: "Он также успешно работает в рамках "глобальной повестки", включающей в себя такие вопросы, как помощь другим государствам в периоды кризисов и пандемий, развитие альтернативных источников энергии, содействие в разрешении конфликтов и оказание помощи развитию".

Эксперт добавил, что в рамках реализации энергетических и транспортно-логистических проектов Азербайджан действует осторожно и взвешенно, исходя из стремления диверсифицировать направления транспортировки энергоносителей и грузов как в направлении России и других соседей по Каспию, так и в рамках более масштабных проектов: «Они, как правило, реализуются в тесном сотрудничестве с Грузией и Турцией при активном участии США и государств-членов Европейского Союза. Такая политика позволила успешно реализовать прогремевший на весь мир в сентябре 1994 года "Контракт века". Он обеспечил масштабный приток в Азербайджан иностранных инвестиций, возможность резко увеличить добычу и экспорт энергоносителей, а также наладить поставку топлива с помощью трубопроводов с крупнейших нефтегазовых месторождений потребителям через территорию России, Грузии, а также Турции и Балканского полуострова».

В заключение Ткаченко сказал, что к настоящему моменту можно констатировать, что в Азербайджане создан фундамент для устойчивого и комплексного развития экономики на грядущие десятилетия: «Но впереди еще много работы. Прежде всего это достижение приемлемого уровня индекса Джини, характеризующего распределение богатства среди всего населения страны. Достичь этого можно посредством реализации масштабных социальных реформ и развития современных отраслей экономики. Недавно объявленные приоритеты экономического развития Азербайджана, включая особое внимание поддержке индустрии информационно-коммуникационным технологий, развитию транспортно-логистических услуг, переработки аграрной продукции, позволят коренным образом изменить структуру национальной экономики, преодолеть последствия «сырьевой зависимости». Проведенные в 2018-2020 годах президентские и парламентские выборы, смена руководства правительства и Милли Меджлиса позволили открыть дорогу к власти новому поколению прогрессивных азербайджанских политиков. Именно ему в предстоящие годы предстоит решать задачи обеспечения устойчивого экономического роста и построения справедливого общества, в котором будут еще в большей степени будут защищены права каждого гражданина».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @C8NTINENT

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