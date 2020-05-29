Севиль Микаилова: Поэтапный план урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках переговоров является безальтернативным

БАКУ/Trend/ - Поэтапный план урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках переговоров является безальтернативным вариантом.

Об этом в пятницу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиль Микаилова.

По словам депутата, на первой этапе предусматривается освобождение части оккупированных территорий Азербайджана.

«Урегулирование нагорно-карабахского конфликта обсуждается именно в контексте поэтапного освобождения территорий Азербайджана, оккупированных страной-агрессором Арменией. Достижения прочного мира на основании этого плана желают как Азербайджан, так и международные посредники.

К сожалению, из-за деструктивной позиции страны-агрессора Армении все еще не удается достичь продвижения в переговорном процессе», - сказала Севиль Микаилова.

По ее словам, сохранение конфликта в замороженном состоянии отвечает именно интересам действующего политического режима Армении, который, для того, чтобы остаться у власти и выиграть время, лицемерно искажает суть переговорного процесса, и делает неадекватные заявления, далекие от реальности и политической логики.

«Армения несет прямую ответственность за то, что нагорно-карабахский конфликт до сих пор остается нерешенным, а также за его тяжелые последствия - как для граждан Армении, так и для граждан Азербайджана.

Азербайджан использует все правовые средства для восстановления справедливости и принимает все необходимые шаги для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Международное право, военная мощь, а также экономическое превосходство Азербайджана, конечно же, сыграют главенствующую роль в освобождении наших территорий», - добавила Севиль Микаилова.

По словам депутата, в некоторых случаях, к сожалению, решения принятые в рамках международного права, не претворяются в жизнь, и в таких случаях, мы наблюдаем как тот или иной вопрос разрешается посредством военного вмешательства.

«Фактор силы остается главенствующим даже для ряда демократических стран, которые хотят обеспечить свои интересы.

Реалии побуждают Азербайджан также использовать в урегулировании данного конфликта все имеющиеся средства, при котором сохраняется актуальность фактора силы для восстановления исторической справедливости и обеспечения норм международного права. Цель нашего государства заключается в полном и окончательном восстановлении территориальной целостности Азербайджана.

Позиция Президента Ильхама Алиева в урегулировании нагорно-карабахского конфликта однозначна и принципиальна – Карабах – это Азербайджан, и конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана», - подытожила Севиль Микаилова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)