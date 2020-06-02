Лейла Абдуллаева: То, что Армения должна положить конец политике аннексии, и вывести оккупационные силы с территорий Азербайджана — неизбежность

Политика 2 июня 2020 18:16 (UTC+04:00)
Лейла Абдуллаева: То, что Армения должна положить конец политике аннексии, и вывести оккупационные силы с территорий Азербайджана — неизбежность

БАКУ /Trend/ - То, что Армения должна положить конец политике аннексии, и вывести оккупационные силы с территорий Азербайджана, является неизбежностью.

Об этом во вторник сказала Trend глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

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